Ève Ruggieri et son mari Rachid unis pour un show magique d'Andrea Bocelli

Exclusif - Eve Ruggieri et son mari Rachid durant la soirée d'ouverture de la 20ème édition du Festival de Lacoste, le 12 août 2020, sous la présidence d'E.Ruggieri, avec le chanteur ténor italien A.Bocelli. Créé par P.Cardin il y a vingt ans dans le lieu insolite, surprenant et inoubliable que sont les Carrières du château du Marquis de Sade, ce festival est voué au théâtre, à la danse et à l'opéra. © Bruno Bebert / Bestimage