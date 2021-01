Diaporama Brigitte Macron : Look d'hiver sobre et moderne pour un dernier hommage à Pierre Cardin

Sylvie Vartan et son mari Tony Scotti - Arrivées à la messe anniversaire à la mémoire de Pierre Cardin en l'église de La Madeleine à Paris. Le 29 janvier 2021

Sylvie Vartan et son mari Tony Scotti - Arrivées à la messe anniversaire à la mémoire de Pierre Cardin en l'église de La Madeleine à Paris. Le 29 janvier 2021

Pierre Cardin et ses mannequins à Moscou en 1989.

Rodrigo Basilicati (neveu de P.Cardin) et Brigitte Macron - Arrivées à la messe anniversaire à la mémoire de Pierre Cardin en l'église de La Madeleine à Paris. Le 29 janvier 2021

19 / 51

Jean Paul Gaultier, Inès de La Fressange, Pierre Cardin, Arielle Dombasle - Intérieur et cocktail - Soirée exceptionnelle en l'honneur de Pierre Cardin à l'occasion des 70 ans de sa maison de couture et projection du film documentaire "House of Cardin" suivi d'un cocktail au théâtre du Châtelet à Paris, le 21 septembre 2020. © Philippe Baldini/Bestimage