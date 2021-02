Diaporama Vitaa engagée : sa rencontre avec Brigitte Macron pour les Pièces Jaunes, un grand concert

Brigitte Macon, qui dirige la 32e opération des Pièces Jaunes et Vitaa lors de l'enregistrement de l'émission "Symphonie pour la vie", qui sera diffusée prochainement sur France 3.

5 / 19

Brigitte Macron et les candidates de The Voice Kids 2020 Sara et Rania - La Première Dame Brigitte Macron (présidente de la Fondation des hôpitaux de France) visite la maison des adolescents du Loir-et-Cher, située rue des écoles, à Blois, France, le 3 février 2021. La structure a bénéficié, lors de sa création, d'une aide financière de l'opération Pièces jaunes. © Cyril Moreau/Bestimage