Muriel Robin, première apparition depuis son mariage : transformée en meneuse de revue !

Un magnifique et important combat de 35 ans salué par une pléiade de personnalités : c'est ce qu'a concocté France 2 avec l'aide d'Olivier Minne, Jean-Paul Gaultier et Muriel Robin pour rendre hommage à Line Renaud depuis la scène du Paradis latin, à Paris. La comique et comédienne âgée de 65 ans a notamment offert à son amie un tableau rappelant ses années cabaret...

Si elle est comme tous ses camarades du monde culturel privée de scène pour cause de pandémie de coronavirus, Muriel Robin a toutefois pu fouler celle du Paradis Latin pour une belle surprise à Line Renaud. En effet, elle avait préparé une mise en scène pour jouer elle aussi à la meneuse de revue ! Un clin d'oeil à la carrière de Line, qui a incarné ce métier aussi bien en France qu'aux Etats-Unis. En robe blanche fendue aux jambes et ouverte sur la poitrine, parée de gants, de plumes et de bijoux, Muriel Robin a fait le show accompagnée de boys en queue-de-pie et haut-de-forme.

C'était sa première sortie publique depuis l'annonce de son mariage avec sa compagne Anne Le Nen, survenu fin février. Le couple a d'ailleurs récemment emménagé dans la maison de Line Renaud dans l'attente que les travaux de leur demeure à elles soient finis. L'occasion pour Muriel - qui doit sans doute veiller à ce que le chantier de chez elle ne se transforme pas en son sketch culte - de surveiller son amie, laquelle reste fragile après ses problèmes de santé.

Invitée dans 6 à la maison, Muriel Robin a donné quelques détails sur sa prestation, révélant par exemple avoir été perchée sur un cerceau à 15 mètres du sol avant d'arriver sur la scène ! La star a aussi dévoilé qu'elle avait choisi de reprendre le titre Copacabana, interprété par Line Renaud dans les années 1970. Line et Muriel se sont rencontrées pour la première fois en 1983 et ne se sont plus jamais quittées...