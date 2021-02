Muriel Robin : Mariage surprise avec Anne Le Nen, en présence d'un célèbre témoin

A 65 ans, Muriel Robin serait aujourd'hui une femme mariée ! A en croire les informations du magazine Voici de ce 25 février 2021, l'humoriste aurait épousé sa compagne de longue date, Anne Le Nen. Un mariage qui aurait été célébré dans l'intimité à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), le samedi 20 février, en présence d'une vingtaine de personnes. Parmi les convives, une autre célébrité a joué les témoins stars...

Muriel Robin aurait en effet demandé à son amie Line Renaud d'être son témoin. Rien d'étonnant quand on sait que cette dernière considère l'humoriste comme sa fille de coeur !

En couple depuis plus de quinze ans, Muriel Robin et sa compagne comédienne de 49 ans s'étaient déjà engagées l'une envers l'autre en décidant de se pacser en 2009. Depuis, Muriel Robin avait confié penser au mariage, notamment lors d'une interview accordée à Télé Star en 2013 : "Franchement, je trouve ça formidable que le mariage pour tous soit passé, mais ce n'est pas parce que c'est légal que l'on est obligées de le faire ! (...) Bon, j'avoue, hier, j'ai eu une vision de la tenue que l'on mettrait si l'on se mariait. Avec Anne, on s'est tapé dans les mains en se disant : 'P*****, ça serait trop bien !' Donc on sait déjà comment on sera habillées. Le reste, on le garde pour nous, c'est de l'ordre de l'intime..."

Si Muriel Robin est épanouie dans sa vie amoureuse, elle a malgré tout un grand regret : celui de ne pas être mère. Auprès du Parisien en 2015, l'acolyte de Pierre Palmade avait révélé avoir subi une fausse couche lorsqu'elle était plus jeune... "60 ans, c'est l'âge d'être grand-mère", avait-elle affirmé. "J'ai été enceinte une fois, j'ai fait une fausse couche. J'y pense souvent, inévitablement. J'aurais un grand garçon ou une grande fille. Ma vie aurait été complètement différente. Quand on n'a pas d'enfant, c'est difficile de ne se lever que pour soi le matin."