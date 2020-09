Line Renaud révèle avoir fait un AVC : "Mon chien m'a sauvée !"

On pensait qu'elle avait fait une simple chute dans son jardin, mais il n'en est rien : le 10 avril 2019, Line Renaud a lourdement chuté de son lit et fait un AVC. Après s'en être remise dans le plus grand secret, la comédienne et chanteuse de 92 ans a finalement décidé de raconter cette belle frayeur au magazine Paris Match, dans son édition du 24 septembre 2020.

La star a reçu les journalistes chez elle, à La Jonchère (Rueil-Malmaison), début septembre. Un entretien durant lequel elle est revenue en détail sur cette mésaventure... "Il était environ 7h30. Mon chien, Pirate [un cavalier king Charles, NDLR], dormait sur mon lit. Je me lève pour aller à la salle de bain et là, je glisse. Je tombe assise, au pied du lit, incapable de me relever, s'est-elle souvenue. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. J'essaie de bouger - 'Lève-toi, idiote !' (...) Dieu sait comment mes jambes se sont coincées sous le lit. C'est en me débattant que j'ai dû me casser la cheville droite. J'étais consciente, mais je n'avais mal nulle part."

C'est finalement la personne qui l'aide à domicile, Jacinthe, qui l'a trouvée : "Comme d'habitude, elle a ouvert la porte de ma chambre sans faire de bruit, pour ne pas me réveiller. Pirate se précipite toujours dehors, pour ses besoins. Là, il est resté près de moi. Du coup, Jacinthe est entrée et m'a aperçue par terre. Elle m'a donné à boire, ma bouche était très sèche. Elle s'est ruée sur le téléphone pour appeler les secours. Si Pirate avait quitté la chambre, Jacinthe ne m'aurait pas vue. On peut dire qu'il m'a sauvée !" Les pompiers sont ensuite arrivés : "Ils m'ont demandé mon nom, de lever les bras, de me toucher la joue droite, puis la gauche. De sourire. J'ai fait tout cela (...). J'étais un peu dans les vapes quand même, mais toujours sans aucune douleur."

Madame Fleur

La star des Ch'tis a ensuite été conduite à l'hôpital Foch, à Paris. Mais une fois sur place, alors qu'on l'installe sur un brancard, Line Renaud perd connaissance, "le trou noir"... "Je me réveille assise sur un lit, sans savoir où je suis. Autour de moi, Nicole, Claude [Chirac] et Muriel [Robin]. Claude m'a dit : 'Line, vous avez fait un tout petit AVC, tout petit petit, il faut me croire. Vous n'imaginez pas votre chance ! Vous pourriez être défigurée, ne pas pouvoir parler. Vous allez rester quelques jours ici en rééducation.' J'ai ensuite appris que j'héritais d'un nom de code, 'madame Fleur', qui m'a beaucoup plu !" La première dame Brigitte Macron est elle aussi rapidement arrivée sur place.