Line Renaud victime d'un AVC : pourquoi elle ne voulait rien dire

On l'avait dite victime d'une chute, causée par ses chiens à son domicile. Puis on avait appris sa longue hospitalisation avec des nouvelles données au compte-gouttes. Finalement Line Renaud lève aujourd'hui le voile sur ce qui c'était vraiment passé l'an dernier : un AVC.

La comédienne et chanteuse, désormais âgée de 92 ans, a donc accepté de revenir sur ses ennuis de santé d'avril 2019. "Je l'avoue, je suis assez mal à l'aise avec ce mensonge. Je m'en suis bien sortie mais j'étais tout de même sonnée. Nicole Sonneville, mon amie et mon attachée de presse, Claude Chirac et Muriel Robin, mes deux filles de coeur, m'ont finalement convaincue : 'Line, les rumeurs vont aller bon train, vous savez comment sont les gens ! Line a eu un AVC, elle est très diminuée...' J'ai eu peur qu'avec l'étiquette AVC collée sur le front on ne me confie plus de rôles !", a expliqué Line Renaud. On comprend l'angoisse touchante de la star, dont l'âge avancé peut déjà refroidir producteurs, réalisateurs ou assurances. Et de son propre aveu, "un artiste n'a pas le droit d'être malade". Au risque de décevoir le public : la chanteuse Adele en avait par exemple fait l'expérience en tournée.

Line Renaud, qui a raconté être tombée de son lit tôt le matin en voulant aller à la salle de bain et s'est retrouvée incapable de bouger dans l'attente des pompiers, a passé trois mois en rééducation. Une période pendant laquelle l'ancienne meneuse de revues célébrée à Las Vegas a évidemment eu peur de devoir partir plus tôt que prévu à la retraite. "J'ai passé des heures à gamberger. Vais-je remarcher ? Vais-je retravailler ?", s'était-elle demandée, tout en essayant de rester le plus possible active. A tel point qu'elle en a profité pour mettre "sur les rails le fonds de dotation Line Renaud-Loulou Gasté qui, depuis l'année dernière, donne annuellement une somme pour un médecin qui a fait des avancées dans son domaine, une autre pour le Sidaction et, bien sûr, une troisième pour une association", a révélé Line Renaud.

La star sortira un livre écrit avec Bernard Stora intitulé En toute confidence, le 7 octobre. Elle est aussi attendue dans Meurtre dans les 3 vallées. A noter que les confidences de Line Renaud sont à retrouver dans Paris Match, dans les kiosques le 24 septembre 2020.