Diaporama Muriel Robin : Mariage surprise avec Anne Le Nen, avec un célèbre témoin

Muriel Robin et sa compagne Anne Le Nen - 1ère édition de la remise du prix "Line Renaud - Loulou Gasté", pour la recherche médicale, à la Maison de la Recherche à Paris. © Coadic Guirec / Bestimage

Line Renaud entre Muriel Robin et sa compagne Anne Le Nen - Soirée du 90ème anniversaire de Line Renaud sur le Bateau Potel et Chabot "Pavillon Seine" à Paris le 2 juillet 2018. © Coadic Guirec/Bestimage

Exclusif - Anne Le Nen, Muriel Robin, Ary Abittan - Sketch La maison de chantier - Backstage du tournage du film "I love you coiffure" de M.Robin. Le 10 janvier 2020 © Cyril Moreau / Bestimage

Anne Le Nen et Muriel Robin lors de la représentation de la pièce "Les Monologues du Vagin" à Bobino. Paris, le 8 mars 2018. © Guirec Coadic/Bestimage

Exclusif - Muriel Robin et Anne Le Nen - Enregistrement de l'émission "Le Grand Restaurant" à Paris, qui sera diffusée le 3 février 2021 sur M6. © Philippe Leroux / Bestimage

6 / 16

Muriel Robin et sa compagne Anne Le Nen - De nombreuses artistes et personnalités marchent contre les violences sexistes et sexuelles (marche organisée par le collectif NousToutes) de place de l'Opéra jusqu'à la place de la Nation à Paris le 23 Novembre 2019 © Coadic Guirec / Bestimage