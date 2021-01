Line Renaud vaccinée contre la Covid-19 : d'abord "réticente", elle a changé d'avis

Le gouvernement joue gros avec sa campagne nationale de vaccination contre la Covid-19, étape cruciale pour offrir au pays un semblant de vie normale le plus rapidement possible. Les personnes de plus de 75 ans sont les premières bénéficiaires du vaccin. Ainsi, Line Renaud a pu recevoir une injection.

Ce lundi 18 janvier 2021, Line Renaud a donc été vaccinée dans un centre de Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine) sous l'oeil des caméras. L'actrice de 92 ans, qui aura donc besoin d'une second injection du vaccin, s'est confiée en toute franchise sur sa démarche. "J'étais réticente. J'avais plutôt décidé d'attendre. Devant l'ampleur de l'épidémie, j'ai décidé d'y aller. Et je suis contente d'avoir pris la décision", a-t-elle déclaré à l'AFP.

La star de La Ch'tite famille, qui sait l'importance à accorder à sa santé et celle des autres depuis tout le temps qu'elle oeuvre pour le Sidaction, a ajouté : "Ce que je peux dire aux personnes encore réticentes, c'est que c'est une question de vie pour soi et pour les autres. C'est un acte de solidarité collective. J'ai une immense confiance en la science." Des propos rassurants alors que les anti-vaccins font entendre leur petite musique inquiétante sur les réseaux sociaux et que de nombreux français jouent la carte de la méfiance face aux différents vaccins désormais disponibles.