Amanda Lear, son âge enfin révélé ? En image, elle donne un nouvel indice...

Amanda Lear adore entretenir le mystère autour de sa personne, ce qui a le don d'alimenter les rumeurs les plus folles. Comment oublier que, depuis des décennies, la chanteuse et actrice est suspectée d'être en réalité... un homme. Des bruits de couloirs qui ne la dérangent absolument pas, comme elle l'avait confié dans Le Divan en 2018. "Ce serait terrible si on en parlait plus parce que c'est à peu près la seule chose qui m'a rendue intéressante au départ, n'étant pas une grande chanteuse avec une voix extraordinaire. Donc, il fallait bien trouver un truc pour me rendre intéressante", avait-elle déclaré auprès de Marc-Olivier Fogiel. Amanda Lear aime également jouer avec les nerfs de ses admirateurs en gardant secrète sa date de naissance.

En effet, voilà une soixantaine d'années déjà qu'elle s'est fait une place sous l'oeil du grand public, tout en taisant son âge. Même sa fiche Wikipédia n'a pas réussi à élucider le mystère, avançant qu'elle serait née "entre 1939 et 1950", soit qu'elle aurait entre 81 et 70 ans. Une fourchette bien large que la principale intéressée semble avoir réduite le vendredi 15 janvier 2021...

Sur les réseaux sociaux, Amanda Lear a, à priori, révélé avoir au moins 75 ans, si ce n'est plus. Sur Instagram et Facebook, elle a partagé une photo d'elle en train de se faire vacciner contre la Covid-19. Or, en France, seules les personnes de plus de 75 ans ont pour le moment accès au précieux vaccin ! "Vaccinée ! Exceptionnellement (car beaucoup trop jeune...). Faites vous vacciner, y en a marre du virus ! Je donne l'exemple", a-t-elle commenté avec humour sur Facebook, entretenant volontiers le mystère autour de son âge. L'hypothèse qu'elle ait pu avoir accès à un passe-droit est quant à elle peu probable, comme l'a récemment rappelé le médecin et animateur Michel Cymes.