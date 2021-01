Michel Cymes : Des gens "très célèbres" lui ont demandé un passe-droit pour se faire vacciner

Célébrité ou non, l'accès au vaccin contre la Covid-19 reste limité en France aux plus de 75 ans et aux soignants de plus de 50 ans. Une consigne que le médecin et animateur Michel Cymes a dû rappeler à certains de ses contacts, désireux d'obtenir un passe-droit pour se faire vacciner un peu plus tôt que les autres... Des connaissances qui étaient pourtant, pour certaines, peu enclines à se faire injecter le précieux produit il y a encore peu de temps !

"J'ai eu plein d'amis qui étaient sceptiques, qui ne voulaient pas se faire vacciner, qui disaient : 'Ouais, on va pas servir de cobaye'. Et les mêmes me disent aujourd'hui ! 'Est-ce que t'as pas un moyen d'accélérer pour que je puisse me faire vacciner ? Non, il n'y a pas de passe-droit", Michel Cymes a-t-il confié avec humour auprès de Purepeople.com, le 13 janvier 2021. "Comme je suis un peu dans le milieu de la télé, j'ai été appelé par des gens très très célèbres, qui ne sont pas dans les plus de 75 ans ou les plus de 50 ans soignants, qui m'ont dit : 'Tu pourrais pas essayer de m'avoir...'. Bien sûr, je dis non, mais surtout, je ne pourrais même pas. C'est impossible", a ajouté le médecin et chirurgien spécialisé en otorhinolaryngologie.

Lui-même âgé de 63 ans, Michel Cymes a pu se faire vacciner le 6 janvier dernier lors d'une campagne de sensibilisation organisée avec plusieurs personnalités du monde médical au centre hospitalier d'Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), en présence du ministre de la Santé Olivier Véran. "Je me suis fait vacciner car j'exerce encore avec des publics fragiles, donc je ne veux pas prendre de risques. Et quand on a la chance d'avoir la confiance des gens, il faut s'en servir, on a un devoir d'exemplarité", Michel Cymes avait-il expliqué à l'AFP. Un avis partagé par Marina Carrère d'Encausse, avec qui il a présenté le Magazine de la santé sur France 5 pendant deux décennies.