Vaccins contre la Covid-19 : Michel Cymes et Marina Carrère d'Encausse montrent l'exemple

La compagne de vaccination contre le coronavirus a débuté depuis peu, en priorisant les personnes âgées en établissement, notamment dans les Ehpad. Et depuis le 5 janvier, elle est ouverte au personnel soignant âgé de 50 ans et plus. Une quinzaine de personnalités du monde médical ont été vaccinées contre le coronavirus mercredi 6 janvier 2021, au centre hospitalier d'Aulnay-sous-Bois comme le rapporte l'AFP.

Parmi ces soignants se trouvait Michel Cymes (63 ans) qui ne cesse ces derniers jours de mettre en avant l'importance de se faire vacciner. "Je me suis fait vacciner car j'exerce encore avec des publics fragiles, donc je ne veux pas prendre de risques. Et quand on a la chance d'avoir la confiance des gens, il faut s'en servir, on a un devoir d'exemplarité", a-t-il confié à l'AFP. Egalement interrogée sur CNEWS dans l'émission Punchline, il a expliqué : "J'avais deux raisons de me faire vacciner et la première c'est que j'exerce encore en tant que médecin à l'hôpital. Je ne voulais pas, si on confirme que ce vaccin permet d'éviter de transmettre la maladie, mettre en danger mes patients. Et la deuxième raison c'est l'exemplarité. J'ai la chance d'avoir l'oreille des Français en matière de santé depuis des années et je me dis que, moi qui regarde des études et lit depuis des mois sur ce vaccin, si je le fais, peut-être que les Français vont se dire : 'S'il l'a fait, on peut le faire aussi.' (...) C'est aussi un message que je fais passer à mes confrères médecins. Je pense que tous doivent aussi se faire vacciner et se prendre en photo pour la mettre, pourquoi pas, dans leur salle d'attente pour dire à leurs patients qui leur font confiance qu'il faut le faire."