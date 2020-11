Covid-19 : Cette célèbre chanteuse qui a financé le vaccin Moderna !

Les complotistes ont un peu plus de grain à moudre alors que plusieurs laboratoires ont annoncé des résultats extrêmement prometteurs pour la fabrication d'un vaccin contre le Covid-19. Après le duo Pfizer/BioNTech, c'était au tour du laboratoire Moderna de se positionner en clamant avoir confectionné un vaccin efficace à 94,5 %. De quoi entrevoir la possibilité d'un remède très prochainement. La chanteuse américaine Dolly Parton peut être fière : elle a grassement contribué à cette avancée majeure.

Comme le rapporte le site People, la mythique star de country, aujourd'hui âgée de 74 ans, a fait un don personnel de 1 million de dollars en avril dernier ! Dolly Parton a précisément établi son don en faveur du Vanderbilt University Medical Center, situé à Nashville dans le Tennessee, afin de créer une structure à son nom le Dolly Parton COVID-19 Research Fund. Laquelle structure a fait ruisseler ses fonds et financé notamment le groupe Moderna. Alors que celui qui fait désormais la course en tête dans la fabrication d'un vaccin avait remercié le fonds de recherche de Dolly Parton dans sa documentation, l'information n'a pas échappé aux réseaux sociaux et de nombreux utilisateurs se sont mis à féliciter l'interprète du tube Jolene !

Interrogée par Today, Dolly Parton a réagi à cette annonce. "Je suis simplement heureuse que quoi que je puisse faire permette d'aider quelqu'un. Quand j'ai donné cet argent au fond pour le Covid, je voulais juste qu'il fasse quelque chose de bien et évidemment c'est le cas !", a clamé celle qui est aussi connue pour être la marraine de Miley Cyrus. La star aux 9 Grammy Awards a raison de se réjouir puisqu'un vaccin pourrait permettre d'enrayer la progression du coronavirus alors que les chiffres explosent.

Aux Etats-Unis, la crise sanitaire a déjà tué 248 352 personnes alors que plus de 11 millions de citoyens ont été officiellement contaminés outre-Atlantique. Moderna a déjà reçu une commande de plusieurs pays du monde entier et 100 millions de doses ont été réservées par les Américains. L'autorisation de commercialisation pourrait arriver en décembre...