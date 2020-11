Coralie Dubost dénonce le documentaire "Hold Up", les internautes perplexes

Diffusé gratuitement sur Facebook depuis le 11 novembre 2020 et promu par Sophie Marceau, le documentaire Hold Up n'en finit pas d'agiter la Toile depuis sa sortie. Visiblement excédée par cette enquête qui analyse les agissements du gouvernement pendant la pandémie de covid-19, Coralie Dubost (compagne du Ministre de la santé Olivier Véran) a tenu à discréditer le reportage via son compte Twitter en prenant pour appui un post du blogueur Tristan Mendès France. "Piège : "Hold Up" n'est pas un docu, ce n'est pas du journalisme, c'est une propagande complotiste à budget blockbuster. Honteusement cautionné par quelques politiques en errance." écrit-elle. Dans le tweet repris par la députée LREM, Tristan décrivait le reportage Hold Up comme un "documentaire délirant à gros budget qui excite la complosphère (...) qui tourne autour du fantasme de l'instrumentalisation du coronavirus par les élites mondialistes."