Olivier Véran : Qui est la compagne du ministre de la Santé ?

Dans son édition parue le jeudi 19 mars 2020, Gala consacre sa couverture à Olivier Véran, notre nouveau ministre de la Santé. Après la démission d'Agnès Buzyn au profit de la mairie de Paris, ce neurologue de formation est devenu l'homme en charge de gérer la crise sanitaire du coronavirus qui s'abat actuellement sur le pays. Au cours de ce portrait, Olivier Véran est raconté par des amis. On en apprend un peu plus sur l'intimité du ministre.

Côté vie privée, on sait désormais qu'Olivier Véran est père de "deux jeunes enfants", mais "divorcé d'avec la mère de ces derniers, une médecin gynécologue-obstétricienne à Grenoble". Rencontrés pendant leurs études, ils s'étaient ensuite mariés dans le sud-est de la France. Aujourd'hui, Olivier Véran a refait sa vie avec une femme politique. "Il partage aujourd'hui la vie de la députée LREM Coralie Dubost", a expliqué l'entourage du ministre à Gala.

Coralie Dubost, 37 ans, a été rapporteur de la loi bioéthique et favorable à la PMA pour toutes. "Sa vie privée est très importante à ses yeux, et il a envie d'exceller dans tous les domaines. Il sait où sont les priorités", a ajouté Benoît Elboode, docteur et ami de longue date d'Olivier Véran.

Neurologue de profession, ce fils d'une professeur de collège et d'un ingénieur a toujours été investi en politique, à commencer dans le Syndicat national des internes. Il est devenu parlementaire à 32 ans, en devenant suppléant de la députée Geneviève Fioraso, nommée ministre de la Recherche sous François Hollande.

