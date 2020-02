Agnès Buzyn : Découvrez l'identité de sa belle-fille aux parents très connus...

En quittant en urgence – et sous les critiques de l'opposition à cause de la crise du coronavirus – son ministère de la Santé pour devenir candidate à la mairie de Paris après le retrait de Benjamin Griveaux pris dans une affaire délicate, Agnès Buzyn capte pour l'heure une importante partie de la lumière médiatique. L'occasion d'en découvrir un peu plus sur celle qui rêve de faire tomber Anne Hidalgo dans la capitale.

Si certains connaissent le versant pro d'Agnès Buzyn – ses passages à la tête de différents organismes comme à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ou à la Haute Autorité de santé –, le côté perso est plus méconnu, car elle a longtemps été dans l'ombre. C'est à partir de 2017 qu'elle se lance dans le grand bain de la politique en acceptant d'entrer dans le gouvernement sous la présidence d'Emmanuel Macron. Le public découvre alors petit à petit son parcours, et son passage au ministère ne sera pas de tout repos, notamment en raison d'importantes grèves des personnels hospitaliers.

La vie privée de la désormais candidate LREM aux élections municipales à Paris est toutefois assez protégée, car, dans sa famille, on retrouve quelques personnalités inattendues... Agnès Buzyn a été mariée en premières noces à l'avocat Pierre-François Veil, le plus jeune fils de la regrettée... Simone Veil. De ce mariage, sont nés trois enfants : Raphaël Veil, Stéphanie Veil et Lucas Veil. Ce dernier a fait grand plaisir à sa mère en se mariant en 2018. Et c'est ici aussi que l'on retrouve une autre personnalité puisque le jeune homme a épousé Nelly Auteuil, fille de Daniel Auteuil et de son ancienne femme Emmanuelle Béart ! Après une brève incursion dans le septième art avec Petites Coupures, la jeune femme de 27 ans a préféré laisser ce métier à ses illustres parents pour poursuivre des études de droit. Les repas de famille sont-ils toutefois l'occasion de parler politique et cinéma ?

Pour rappel, le premier tour des élections municipales se tiendra le 15 mars 2020. À Paris, Agnès Buzyn affrontera notamment Rachida Dati (Les Républicains), Cédric Villani (Le Nouveau Paris, dissident LREM) ou encore David Belliard (EELV). Tous espèrent faire tomber la maire sortante et, pour l'heure, toujours favorite dans la course, Anne Hidalgo (Paris en commun).