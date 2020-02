Anne Hidalgo : Grand-mère pour la deuxième fois en pleine campagne électorale

La famille Hidalgo s'agrandit ! Nos confrères de Gala rapportent que la maire de Paris, Anne Hidalgo, vient d'accueillir un nouveau petit-enfant dans sa tribu.

Vendredi 21 février 2020, son premier fils Mathieu, 33 ans, est devenu papa d'une petite fille. C'est donc sans surprise que celle qui part favorite pour les prochaines municipales s'est précipitée pour rencontrer la merveille. C'est le deuxième petit-enfant pour Anne Hidalgo, 60 ans. Sa fille Elsa, née d'une précédente union, est quant à elle maman d'un petit garçon.

La vie privée de l'Andalouse n'est pas souvent mise en avant puisque, comme elle le confiait à Télé Loisirs en septembre dernier, elle met à point d'honneur à cloisonner : on ne mélange pas vie politique et vie personnelle ! "Il faut aussi les protéger parce que c'est quand même une vie d'exposition qui est très dure. Être un enfant de politique, ce n'est pas simple non plus", disait-elle alors.

En couple avec l'ancien député Jean-Marc Germain, avec qui elle est mariée depuis quinze ans, Anne Hidalgo a un troisième enfant, Arthur, âgé de 17 ans. Même en essayant de protéger sa famille, elle n'a pas pu empêcher de terribles rumeurs de courir sur l'identité du père de son fils. En effet, de nombreuses personnes ont cru et/ou dit que la paternité revenait à l'ancien président François Hollande. En juin 2018, dans les pages de Marie-Claire, Anne Hidalgo avait elle-même parlé de sa prétendue liaison avec François Hollande et des répercussions sur Arthur. "Peu de temps après qu'il soit né, des rumeurs ont couru. J'en ai parlé aux deux grands qui étaient ados, et à Jean-Marc, pour mettre les choses sur la table, que ça ne soit pas un sujet tabou, qu'ils ne l'intériorisent pas. Mais Arthur, vers l'âge de 9 ans, a tapoté son nom sur son ordinateur et quand mon mari est rentré, il lui a dit : 'Papa, je veux aller au commissariat porter plainte.' On lui a expliqué, mais il était très choqué", avait confié la maire de Paris.