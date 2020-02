Shaka Ponk, Cyril Dion, Yann Arthus-Bertrand... soutiennent Anne Hidalgo à Paris

L'affaire Benjamin Griveaux a mis un peu plus encore la lumière sur l'élection municipale qui va se jouer dans la capitale le 15 mars. Le parti présidentiel, LREM, affiche son ambition : faire tomber Paris dans son escarcelle. Le défi est ardu car son candidat s'est retiré suite à la diffusion de messages sexuels à une autre femme que son épouse. Les personnalités médiatiques commencent à se positionner et c'est, pour l'heure, Anne Hidalgo qui en bénéficie...

Le site du Huffington Post se fait l'écho d'une tribune signée par 124 personnalités de tous les horizons qui soutiennent l'actuelle maire de Paris, candidate à sa réélection. Anne Hidalgo, qui se présente sur les listes Paris en commun, a reçu le soutien de ces hommes et ces femmes qui soulignent son engagement massif en faveur de l'écologie dans la capitale.

"Nous citoyennes et citoyens épris d'écologie, de villes à vivre et de solidarité locale et universelle, apportons notre soutien à Anne Hidalgo qui a démontré durant ces 6 dernières années sa détermination à engager la transition écologique de Paris. Anne Hidalgo est une femme et une Maire courageuse qui a prouvé durant son mandat à la tête de Paris et aussi en sa qualité de Présidente du C40 (réseau des plus grandes villes du monde pour le climat), son engagement environnemental et social avec des réalisations qui répondent aux ambitions de l'accord de Paris", précise la tribune.

Parmi les personnalités médiatiques qui figurent sur cette liste on retrouve le groupe Shaka Ponk, le réalisateur Cyril Dion (Demain, César du meilleur film documentaire), le photographe Yann Arthus-Bertrand, le comédien Christophe Alévêque, l'écrivain Alexandre Jardin ou encore l'urgentiste Patrick Pelloux, l'ancienne journaliste télé Audrey Pulvar, l'auteur et comédien François Rollin...

Le dernier sondage en date, Ipsos/Sopra Steria, dévoilé jeudi 20 février, donne Anne Hidalgo en tête au premier tour avec 24% des intentions de vote devant l'ancienne ministre de la Justice et actuelle maire du 7e arrondissement Rachida Dati (LR) et l'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn (LREM). Les principaux candidats débattront le 4 mars lors d'un débat télévisé organisé par LCI, RTL et 20 minutes.