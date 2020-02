Anne Hidalgo, la rumeur sur François Hollande et son fils : Arthur l'a mal vécue

Et puis il est une autre personne qui a très mal supporté cette rumeur, Jean-Marc Germain, le mari d'Anne Hidalgo : "On me disait : 'Alors, il va bien le fils de François ?'" La maire de Paris et l'homme politique de 53 ans se sont rencontrés lorsqu'ils travaillaient tous deux pour le cabinet de Martine Aubry, alors ministre du Travail. Anne Hidalgo est également la mère de deux grands enfants, Mathieu, 33 ans, et Elsa, 31 ans, nés d'une précédente union.

En juin 2018, dans les pages de Marie-Claire, Anne Hidalgo avait elle-même parlé de sa prétendue liaison avec François Hollande et des répercussions sur Arthur. "Peu de temps après qu'il soit né, des rumeurs ont couru. J'en ai parlé aux deux grands qui étaient ados, et à Jean-Marc, pour mettre les choses sur la table, que ça ne soit pas un sujet tabou, qu'ils ne l'intériorisent pas. Mais Arthur, vers l'âge de 9 ans, a tapoté son nom sur son ordinateur et quand mon mari est rentré, il lui a dit : 'Papa, je veux aller au commissariat porter plainte.' On lui a expliqué, mais il était très choqué", avait confié la maire de Paris. Fort heureusement, bien encadré, Arthur avait réussi à surmonter le cap de cette rumeur.

