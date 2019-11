Cédric Villani est-il autiste ? Sa réponse intelligente dans "Quotidien"

En allant à la rencontre de Cédric Villani, Paul Larrouturou n'avait qu'un objectif : avoir à la réponse à la question que beaucoup se posent : est-il autiste ? "Des gens nous posent la question après chaque sujet. On se la pose entre journalistes. La presse étrangère la pose à son équipe. Et il accepte pour la première fois de prendre le temps de répondre à cette question délicate", a publié le journaliste de Quotidien sur son compte Twitter.

Les téléspectateurs ont ainsi découvert dans l'émission du mercredi 27 novembre 2019 l'échange entre les deux hommes. Après que Cédric Villani a défendu que tous les hommes sont différents et ont leurs particularités "parfois plus visibles que d'autres", le candidat LREM à la mairie de Paris a dû faire face à la question directe : "Êtes-vous personnellement concerné par l'autisme ?"

L'homme de 46 ans a alors choisi de répondre à Paul Larrouturou avec la plus grande intelligence qui soit : "Est-ce que moi je suis autiste ? Je ne sais pas, je ne me suis jamais fait diagnostiquer. Je n'ai jamais éprouvé le besoin de me faire diagnostiquer. Et qu'est-ce que ça changerait ? Il y a quelque chose qui me rend fou, ce bruit qui commence à se répandre que j'ai quelque chose à cacher, que je suis insincère", a déploré le mathématicien, lauréat de la prestigieuse médaille Fields, considérée comme l'équivalent du prix Nobel en mathématiques. "Toujours, dans tous mes combats, j'y suis allé avec mon coeur, avec ma sincérité, sans chercher à me gommer, tel que je suis. Nous sommes tous différents, nous avons tous nos particularités, parfois plus visibles que d'autres", a-t-il encore plaidé.