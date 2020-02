Tom Cruise face au coronavirus : le tournage de "Mission Impossible 7" en pause

Rien n'est impossible pour Tom Cruise, sauf peut-être la menace du coronavirus qui pèse désormais sur l'Italie. Comme l'a annoncé le Hollywood Reporter le 24 février 2020, le début du tournage de Mission Impossible 7 à Venise vient d'être suspendu. Avec plus de 150 cas confirmés ces derniers jours, le gouvernement a même stoppé le traditionnel carnaval de la Sérénissime.

"Par souci de prudence pour la sécurité et le bien-être de nos acteurs et notre équipe, et avec les efforts du gouvernement vénitien pour arrêter les rassemblements publics en réponse à la menace du coronavirus, nous modifions notre plan de production pour nos trois semaines de tournage à Venise, a expliqué un porte-parole de la Paramount lundi. Pendant cette interruption, nous sommes conscients des préoccupations de l'équipe et nous leur permettons de rentrer chez eux jusqu'à ce que la production reprenne. Nous surveillons de près cette situation et travaillons avec les responsables de la santé et du gouvernement au fil de son évolution."

Star de la franchise, Tom Cruise n'était pas encore en Italie. Il devra patienter avec de pouvoir se glisser une septième fois dans la peau de l'agent Ethan Hunt, sous la direction du réalisateur Christopher McQuarrie, qui avait déjà dirigé Rogue Nation (2015) et Fallout (2018). Les acteurs Simon Pegg, Vanessa Kirby, Rebecca Ferguson ou encore Nicholas Hoult figurent eux aussi au casting de Mission Impossible 7. La date de sortie du film reste pour le moment prévue pour le 23 juillet 2021 en France.