Brigitte et Emmanuel Macron s'offrent une soirée théâtre malgré le coronavirus

Tous les rassemblements de plus de 5000 personnes en milieu fermé sont interdits pour une période temporaire, a annoncé le nouveau ministre de la Santé, Olivier Véran ; une manière de lutter contre le coronavirus. Si certains français n'osent plus se retrouver entourés d'autres gens, même en petit nombre, le président de la République a tenu à se montrer rassurant. Ainsi, il est sorti au théâtre, le 6 mars 2020.

Comme le rapporte le journaliste de l'AFP Jean-François Guyot, Emmanuel Macron et sa femme Brigitte ont assisté à la représentation de la pièce Par le bout du nez, au théâtre Antoine dans le 10e arrondissement de Paris. "Emmanuel et Brigitte #Macron au #théâtre hier. Par le bout du nez met en scène un psychiatre et un président de la République victime d'affreuses démangeaisons du nez juste avant son discours d'installation... Toute ressemblance avec une personne existante ou ayant existé...", a commenté le journaliste, partageant une vidéo du salut final avec les comédiens François Berléand et François-Xavier Demaison.

Une information confirmée par un proche du couple présidentiel, le producteur et propriétaire du théâtre, Jean-Marc Dumontet. "Brigitte et Emmanuel Macron étaient hier au Théâtre Antoine, à Par le bout du Nez, avec François Berléand et FX Demaison. Le président a précisé que malgré le coronavirus, la vie continuait et qu'il ne fallait pas (sauf pour les populations fragiles) modifier les habitudes de sortie, en suivant les règles d'hygiène", a-t-il écrit sur Twitter.

Le président de la République, qui suit attentivement la situation et a modifié son agenda sur plusieurs semaines pour pouvoir être réactif, a tenté de montrer l'exemple. Les réactions à l'épidémie mondiale de coronavirus sont dévastatrices, notamment d'un point de vue économique et le monde de la culture est très touché : concerts annulés ou reportés, sorties de films décalées, salles de cinéma vidées... A date, le coronavirus a fait 11 morts en France et 716 cas confirmés. Une goutte d'eau pour un pays de 67 millions d'habitants.