M. Pokora : Une fan veut sauver son Pyramide Tour, annulé à cause du coronavirus

C'est un monument qui s'effondre pour elle. Cyndie, une jeune femme originaire de Nîmes, avait prévu d'assister à la quasi-intégralité du Pyramide Tour de M. Pokora. Mais le samedi 29 février, le ministère de la Santé a annoncé qu'il interdisait les rassemblements de plus de 5000 personnes pour éviter la propagation du coronavirus. Et depuis, tout y passe : le marathon de Paris, le Salon du livre... ainsi qu'une grosse partie de la tournée du chanteur. "Je suis dans l'incompréhension, explique-t-elle à BFMTV. J'ai six dates au mois de mars qui vont être potentiellement annulées et je trouve ça aberrant, parce que tous mes trains sont payés, tous mes hôtels sont payés. Je me retrouve dans une impasse puisque je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas si je pourrai être remboursée."

Elle avait consacré un sacré budget à la réalisation de son rêve. Un total de 3000 euros, très exactement, pour 21 représentations. Si elle compte bien sur le remboursement des salles de spectacles et sur la compréhension des hôtels, du côté de la SNCF, c'est une autre histoire. D'ailleurs, elle n'a pas l'intention de rester sans agir. Sur Twitter, Cyndie et quelques complices se sont unis pour lancer le hashtag #OnSauveLePyramideTour. "Je sais que ça ne changera rien, explique-t-elle du côté d'Actu.fr. Je voudrais juste que l'on prenne conscience que si on annule les gros concerts, alors il faut aussi fermer les aéroports, les transports, les plus petits concerts... Il faut tout annuler, en fait. Tout, ou rien !" Affaire à suivre.