Nana Mouskouri se fait vacciner contre le coronavirus : "Je respecte la santé des autres"

En 2021, les bonnes résolutions concernent la santé avant tout ! Nana Mouskouri, qui vit en Suisse avec son mari André Chapelle depuis les années 1970, vient de passer une grande étape en se protégeant, pour toujours, de cette atroce pandémie de Covid-19 qui ruine nos vies depuis près d'un an. Sur son compte Facebook, la divine chanteuse a partagé une photographie sur laquelle on l'aperçoit, le visage camouflé par de larges lunettes de soleil et un masque de protection, en train de se faire vacciner.

"Aujourd'hui c'était le jour V, V comme vaccin, explique Nana Mouskouri. Depuis le début de l'épidémie je suis à Genève. Il y a deux semaines, j'ai reçu ma convocation de l'état pour m'inscrire sur la liste afin de me faire vacciner, faisant partie des personnes de plus de 75 ans ! Il était important pour moi de me présenter aujourd'hui, afin de me protéger, mais aussi de respecter la santé des autres." En France, la campagne de vaccination a débuté le 26 décembre 2020 et concernait d'abord les résidents et membres du personnel à risque des Ehpads. Elle a connu un démarrage un peu laborieux.