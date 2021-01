Michèle Laroque : Ce défaut "insupportable" de son compagnon François Baroin...

Comme l'animateur Michel Drucker, l'ancien ministre François Baroin est un grand hypocondriaque. Une pathologie assumée mais parfois pénible à vivre pour son entourage. Titillé sur le sujet lors d'un déplacement sur le terrain avec le ministre de la Santé, Olivier Véran, en pleine période de vaccination contre le coronavirus, il a fait des confidences.

C'est devant les caméras de télé dont celles de BFMTV, que François Baroin a été questionné vendredi 15 janvier 2021, dans sa ville de Troyes dont il est le maire. Alors qu'il accueillait Olivier Véran dans un centre de vaccination, un journaliste l'a fait réagir sur ses récentes déclarations quant à l'arrivée de ce vaccin, lui qui est hypocondriaque, lui demandant s'il se ferait vacciner. "Le problème, c'est que ça n'a pas évolué sur mon hypocondrie. Je vous le dis parce que c'est structurel et d'une certaine manière génétique. Être hypocondriaque ne fait pas de moi un complotiste ou un anti-vaccin, ça fait de moi un malade le plus souvent imaginaire, insupportable pour mon entourage, et encore plus pour mon médecin, je le harcèle de questions et à la fin il arrive à me convaincre. Et c'est comme ça que je me fais vacciner contre la grippe depuis vingt ans. Et, lorsque mon tour viendra, naturellement je me ferai vacciner", a-t-il répondu avec franchise.

En novembre dernier, interrogé sur Public Sénat, celui qui occupe aussi la fonction de président de l'association des maires de France avait alors déclaré, concernant la campagne de vaccination que le président Emmanuel Macron ne voulait pas rendre obligatoire : "J'ai un problème, c'est que je suis hypocondriaque, donc je me méfie de tout, y compris des vaccins." Il a de toute évidence depuis changé d'avis. Pour montrer l'exemple ?

François Baroin, âgé de 55 ans, partage la vie de la comédienne Michèle Laroque depuis quelques années maintenant. L'homme politique de droite, prêt à des sacrifices pour sa carrière afin de préserver son couple, doit donc parfois en faire voir de toutes les couleurs à son compagne au moindre bobo, rhume ou sensation étrange ! Michèle Laroque, qui ne semble pas souffrir de la même pathologie, a en revanche de son côté une approche personnelle de la médecine. La star de Enfin veuve s'était ainsi retrouvée dans un petit bad buzz pour ses remèdes personnels contre le coronavirus, avant de faire machine arrière...