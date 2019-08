Michèle Laroque "joues contre joues" avec François Baroin, leur rencontre

Michèle Laroque est décrite comme "solaire, joyeuse et mystérieuse" par ses amis. Autant d'adjectifs qui ont d'emblée été communiqués par Karine Le Marchand à sa nouvelle invitée de son émission Ambition intime diffusée le 12 août 2019 sur M6. Le mystère, Michèle Laroque l'entretient notamment lorsqu'il s'agit de sa vie privée.

Parce que Karine Le Marchand s'est intéressée à toutes les facettes de sa personnalité et sa carrière, l'humoriste, actrice et réalisatrice de 59 ans n'a pu échapper à un passage sur son histoire d'amour avec François Baroin. Karine Le Marchand est allée à la rencontre d'une amie proche du couple, Line Renaud , qui a été témoin de la naissance de leur romance il y a plus de dix ans.

Les routes de Michèle Laroque et François Baroin se sont croisées en 2008, lors de l'anniversaire de Line Renaud. Cette dernière s'en est souvenue comme si c'était hier, aux côtés de Claude Chirac, la fille de Bernadette et Jacques Chirac. "C'était la fin de la soirée, il y avait de la musique qui continuait. D'un seul coup, je vois, joues contre joues, Michèle qui danse avec François. Hop, ça y est", a confié Line Renaud face caméra, des confidences qui n'ont pas manqué de faire sourire et rire Michèle Laroque.

Egalement proche de celle qui revient au cinéma avec la comédie Joyeuse retraite avec Thierry Lhermitte (en salles le 20 novembre prochain), François Berléand s'est également exprimé sur cette histoire d'amour qui suscite la curiosité. "Je ne pense pas que ce soit compliqué le fait qu'elle soit immergé dans le domaine politique. Je crois qu'elle n'en a strictement rien à faire", a commenté l'acteur de 67 ans.

On ne sortait plus dans les endroits un peu public

De son côté, Michèle Laroque s'est confiée sur les raisons qui la pousse à ne pas parler de son histoire d'amour avec François Baroin : "J'ai toujours tendance à penser que la vie privée ne doit pas être donnée en spectacle, dans la mesure où elle est privée." Alors que Karine Le Marchand lui a ensuite demandé : "Mais t'arrives à te planquer ?", Michèle Laroque a poursuivi : "On ne sortait plus dans les endroits un peu public. Sauf à Roland-Garros parce qu'on adore le tennis. Mais maintenant, j'ai un peu envie d'être dans la vie. Les gens ont compris que l'on n'était pas ensemble pour faire parler de nous, que l'on n'en parlera pas parce que cela ne nous intéresse pas. Au bout de dix ans, c'est long dix ans, c'est intégré."

Michèle Laroque a précédemment été mariée au metteur en scène et adaptateur Dominique Deschamps, dont elle a divorcé peu de temps après la naissance de leur fille Oriane, née le 12 juillet 1995.

Ambition intime a rassemblé 1 379 000 millions de téléspectateurs, soit 7,3 % de parts d'audience.