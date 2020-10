François Baroin amoureux de Michèle Laroque : prêt à des sacrifices pour son couple

Il n'y a pas qu'avec ses électeurs que François Baroin savoure la fidélité dans le temps. L'homme politique de 55 ans, maire de Troyes, s'est aussi assuré la présence indéfectible à ses côtés de la populaire comédienne Michèle Laroque. Une belle histoire d'amour que l'élu de droite fait tout pour préserver...

Dans les pages du magazine Gala, qui lui consacre un long portrait, on découvre notamment ce qui anime la grande discrétion qui est la sienne quand il est question de son couple. Alors qu'il est l'un des très rares - avec Rachida Dati et Xavier Bertrand - à pouvoir prétendre porter les couleurs des Républicains à la prochaine élection présidentielle, on découvre que sa décision de se lancer ou non dans la course ne reposera pas uniquement sur son propre désir ou sur ses chances de réussir. "Il s'est enquis de savoir si sa compagne Michèle Laroque pourrait continuer à mener sa carrière librement, en cas d'élection. 'Non', lui ont répondu ceux et celles qu'il a consultés. L'ex-ministre a tiqué. Il veille plus que tout à préserver son couple", peut-on lire dans le magazine paru ce 1er octobre. Prêt à sacrifier son ambition professionnelle pour les beaux yeux de la comédienne de 60 ans ?

Si François Baroin devenait président de la République, cela amènerait Michèle Laroque à devenir première dame avec toutes les contraintes, notamment de sécurité, qu'impose le statut. Une situation, pour l'heure fictive, qui prête à sourire puisque sa consoeur Julie Gayet a pour sa part continué son métier lorsque son compagnon François Hollande était président. À l'époque, le couple refusait toutefois d'officialiser et cela faisait d'elle une femme de l'ombre, à l'inverse de Michèle Laroque dont le couple avec François Baroin est officiel, assumé et connu de tous. Les amoureux faisant d'ailleurs de temps en temps des apparitions publiques à deux lors de divers événements politiques ou mondains.

Nul doute que François Baroin a tiré les leçons des échecs sentimentaux de ses collègues du monde politique avant d'avoir, chevillée au corps, cette volonté de faire passer le perso avant le pro. "On a presque tous cassé nos familles à cause de notre vie politique. Lorsqu'on retrouve un équilibre, on n'a pas envie de le perdre", souligne son ami Renaud Muselier. Auparavant, François Baroin a été en couple avec Valérie Broquisse, mère de ses trois enfants Jules, Louis et Constance, tous âgés d'une vingtaine d'années.

Pour faire fonctionner sa nouvelle histoire de coeur, l'élu semble donc prêt à ne pas céder de terrain, refusant catégoriquement de parler de son couple et n'intégrant Michèle Laroque à sa vie pro qu'à Troyes, où elle fait parfois des apparitions à ses côtés. On découvre aussi dans Gala qu'un bus avait un jour emmené des employés municipaux de Troyes à Paris applaudir le spectacle de sa chère et tendre ! Un homme fou amoureux qui fait passer sa moitié avant lui, c'est assez rare pour être souligné...