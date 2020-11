Line Renaud révèle pourquoi elle a souhaité "mourir" le jour de son AVC

En avril 2019, Line Renaud a été victime d'un AVC. Un accident vasculaire cérébral qui aurait pu lui être fatal si son amie Jacinthe n'avait pas été présente. Alertée par le comportement étrange de son chien Pirate, l'amie de Line était alors entrée dans sa chambre et l'avait découverte couchée par terre. "Normalement, la femme qui vient me chercher entrouvre la porte de la chambre, appelle Pirate et il se sauve pour la rejoindre. Mais elle a appelé Pirate et il n'est pas parti. Elle est entrée pour voir pourquoi il ne venait pas tout de suite, et elle m'a trouvée couchée par terre. Je lui ai alors dit : ''Vite, Jacinthe, appelez le Samu !'", avait-elle confié lors d'une interview accordée à RTL. Suite à cet important pépin de santé, la chanteuse et comédienne avait préféré mentir aux médias et avait annoncé avoir simplement fait une mauvaise chute. "J'ai eu peur qu'avec l'étiquette AVC collée sur le front on ne me confie plus de rôles !" déclarait-elle à Paris Match en octobre dernier.

Rien que d'en parler, j'ai les larmes aux yeux

Invitée sur le plateau de C à vous le 27 novembre 2020, l'artiste de 92 ans est revenue sur cet incident avec beaucoup d'émotion. En pleine promotion de son livre autobiographique En toute confidence, Line y dévoile également les mots qu'elle aurait prononcés juste après son AVC : "Maman, je veux mourir". Surprise, l'animatrice Anne-Elisabeth Lemoine lui a alors dit : "Ce qui ne vous ressemble tellement pas". "Oui... J'ai dû dire ça. Pour que Jacinthe dise ça, j'ai dû dire ça", a répondu Line Renaud.

Les larmes aux yeux, l'ancienne meneuse de revue a ensuite évoqué sa défunte maman."Je pense tout le temps à ma mère. Rien que d'en parler, j'ai les larmes aux yeux... J'ai vu ma mère tellement souffrir. C'est pour ça que j'ai rejoint l'association Mourir Dans la Dignité. Parce que j'ai vu ma mère tellement souhaiter de mourir et on ne pouvait rien faire. Donc moi je pense que quand on sait qu'il n'y a plus de chance, que c'est la fin de vie et qu'on s'acharne à continuer à les faire vivre, il n'y aura plus jamais de qualité de vie, donc il vaut mieux partir."

Un mauvais et lointain souvenir pour l'actrice qui s'est désormais parfaitement remise de son AVC.