Line Renaud partage un biscuit avec son chien : "Un bon moment de vie"

Ce n'est pas la première fois que Line Renaud partage des instants de complicité avec ses toutous. Déjà le 31 décembre 2017, l'actrice nonagénaire partageait une photo d'elle et Pirate, posant à deux pour une séance photo. Elle lui faisait alors un gros bisou sur la bouche (enfin, sur la gueule), preuve de son amour inconditionnel pour sa petite boule de poils. Il y a un an encore, Line Renaud était l'heureuse propriétaire de cinq chiens. Malheureusement, elle a perdu deux de ses chiens en l'espace de trois jours, en décembre 2018. "La semaine dernière, j'ai perdu mes deux chiens à trois jours d'intervalle. Voyou et Câline", confiait-elle à Paris Match. Il lui reste donc trois canidés, dont Pirate (le mangeur de biscotte) et Nueva, petite chienne offerte par Muriel Robin.