Bilal Hassani "fatigué" : le chanteur à deux doigts de craquer après de graves menaces proférées à son encontre

Bilal Hassani en a gros. En débarquant sur le plateau de C à vous, mercredi 5 avril 2023, le chanteur avait le visage fermé, la mine déconfite. En le recevant dans son émission en direct, Anne-Elisabeth Lemoine a décidé de commencer par contextualiser la venue de l'artiste qui a participé à Danse avec les stars en 2021. "Bilal on va prendre le temps. Parce que j'imagine que vous êtes déçu, triste aussi car votre tournée devait commencer ce soir à Metz dans une église désacralisée. Alors qu'on n'y célèbre plus la messe depuis 500 ans, ce lieu est devenu une salle de concert. Cependant, votre présence gênait malgré tout au point d'avoir été la cible de menaces émanant de mouvances catholiques et d'extrême-droite", a expliqué Babeth, face à ses autres chroniqueurs du soir.

Comme le révèle Libération, quelques jours avant la venue du chanteur à Metz, plusieurs chaînes sur le réseau social Telegram ont évoqué l'idée de "commettre un attentat au cours du concert", précise le journal, le samedi 8 avril 2023. D'ailleurs, le parquet de Metz a immédiatement ouvert une enquête contre X pour "menace de délit contre une personne en raison de son orientation sexuelle, provocation à la haine contre une personne en raison de son orientation sexuelle et provocation publique et non suivi d'effet à commettre un crime ou un délit", a révélé le procureur adjoint du tribunal de Metz.

Bilal Hassani au bord des larmes

Très ému, le chanteur a évoqué à Anne-Elisabeth Lemoine que les personnes qui l'ont agressé "n'avaient pas envie qu'[il] monte sur scène". "Au début, je voulais aller au bout et faire ce concert. Il m'est arrivé plusieurs fois de recevoir des menaces, mais j'ai toujours fait en sorte d'être courageux. Mais là, c'était inquiétant, surtout pour mon public", a confié Bilal Hassani. Le chanteur a ajouté que sa préoccupation première était d'assurer que ses fans se sentent en sécurité. "C'est vraiment ça la chose qui me terrifie le plus. J'ai un jeune public, ce sont des jeunes personnes qui viennent pour s'amuser et passer un bon moment", a-t-il fait savoir. Et de conclure au sujet des menaces qu'il reçoit en permanence. "Je commence à être un tout petit peu fatigué. Ça fait quatre ans que je suis exposé, je reste un être humain, ça fait beaucoup à porter sur mes épaules. Je ne m'attendais pas à ce que ma carrière ressemble à ça". Des confidences bouleversantes.