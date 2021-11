Bilal Hassani a rompu avec Cassem... à cause de Danse avec les stars ?

Après plusieurs mois de relation, Bilal Hassani annonce sa rupture avec son compagnon Cassem Jebrouni. Une rupture inattendue, surtout que le couple semblait plus heureux que jamais via les réseaux sociaux. C'est dans les colonnes du magazine Têtu que le chanteur de 22 ans annonce la nouvelle. Le couple a-t-il rompu à cause de Danse avec les stars ? Premiers éléments de réponse.

"Malheureusement, nous ne sommes plus ensemble. Mais tout va très bien, et je ne lui souhaite que des bonnes choses, lance l'interprète de Roi dans l'édition du 24 novembre 2021 du magazine Têtu. Combiner ma carrière et l'investissement que demande une relation de couple, c'est quelque chose que je dois encore apprendre à gérer." Puis, auprès de nos confrères du magazine Gala, en kiosques jeudi 25 novembre 2021, Bilal Hassani indique être à la recherche d'un "amoureux intelligent et qui soit d'un autre milieu".

Si les raisons de la rupture ne sont pas clairement indiquées, la complicité sans conteste de l'ancien candidat à l'Eurovision avec son danseur Jordan Mouillerac dans DALS pourrait bien poser problème. Cassem Jebrouni a peut-être manifesté de la jalousie vis-à-vis de cette relation professionnelle... Nos confrères de Gala indiquent qu'à ce sujet, Bilal Hassani "n'en dira pas plus". De quoi alimenter la rumeur.

En septembre dernier, il était déjà question d'une éventuelle gêne de Cassem Jebrouni. "J'ai briefé mon copain un petit peu avant. Je lui ai dit : 'Ne t'inquiète pas ! Tout va bien se passer. Ce n'est que de la danse.' Il faut se laisser aller, c'est de la performance. C'est vrai qu'il faut se faire confiance mutuellement. On se fait porter, il faut vraiment faire une confiance aveugle à la personne avec qui on est, avait déclaré Bilal Hassani à nos confrères de Télé Loisirs. On passe d'inconnus à des personnes qui doivent connaître leurs corps par coeur, les toucher, être très proche, que ce soit physiquement et psychologiquement. Cela demande un petit temps d'adaptation mais je pense que ça s'est bien passé tout de suite."

Rappelons toutefois que les ex-amoureux n'ont pas supprimé leurs photos en duo sur les réseaux sociaux. Preuve qu'ils éprouvent de l'affection l'un envers l'autre et que la rupture s'est déroulée en douceur.