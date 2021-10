Bilal Hassani en couple : confidences sur son amoureux et leur "relation discrète"

Il est (presque) déjà considéré comme le futur vainqueur de la 11e saison de Danse avec les stars. Lors de son premier prime,Bilal Hassani avait subjugué le jury et avait même réussi à obtenir les 4 buzz d'immunité le propulsant directement au prime suivant. Un candidat très prometteur qui compte bien faire des prouesses toujours plus impressionnantes avec son partenaire Jordan Mouillerac.

Interviewé par LCI, le chanteur âgé de 22 ans a révélé que son amoureux pourrait peut-être faire une apparition lors d'un prime sur TF1. Une idée qui pourrait "avoir du sens" selon l'interprète du titre Roi, qui en dit un peu plus sur sa relation avec son compagnon Cassem Jebrouni.

"C'est vrai qu'on a une relation qui est quand même assez discrète, on essaie de vivre l'un pour l'autre et ce n'est pas une personnalité publique donc il va falloir lui demander quand même. Je pense qu'il va falloir le tirer un petit peu pour le mettre devant une caméra...", confie l'artiste de 22 ans, qui redoute que son petit-ami ne soit peut-être bloqué par sa timidité si la production l'invitait sur le plateau. Quoiqu'il en soit, cette proposition pourrait être un beau cadeau pour l'artiste, qui est déjà l'un des chouchous du jury composé par Jean-Paul Gaultier, Denitsa Ikonomova , François Alu etChris Marques.