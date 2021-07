Bilal Hassani en couple avec Cassem Jebrouni : photo des amoureux au mariage de Nabilla !

C'est une histoire née il y'a peu de temps , mais nous sommes très heureux

Après avoir chanté "Tu me parles, je te laisses en vu", Billal Hassani a effectivement trouvé chaussure à son pied. Lui, qui s'apprête à participer à l'émission Danse avec les stars, est tombé sous le charme de Cassem Jebrouni il y a quelques mois. Difficile de réécrire l'histoire de leurs sentiments tant ils ont été discrets : les amoureux s'envoyaient des likes sur les réseaux sociaux depuis le mois de juin 2020 mais n'ont officialisé qu'en avril 2021 ! "C'est officiel, we are dating, confirmait le représentant de la France à l'Eurovision 2019. Nous pourrions le cacher mais je me sens à l'aise sur les réseaux (et surtout avec vous) pour en parler publiquement. Cassem et moi, c'est une histoire née il y'a peu de temps , mais nous sommes très heureux. J'espère que vous êtes tous heureux pour moi, parce que je le suis sincèrement." Une chose est sûre, la fibre artistique et le goût de la mode ont rapproché les deux jeunes hommes. Cassem Jebrouni a créé la Maison Cassem et possède une chaîne YouTube. C'est le destin, semble-t-il, qui les a réuni...