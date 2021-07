Danse avec les stars 2021 : Le casting complet dévoilé !

Après deux ans d'absence, Danse avec les stars fait enfin son grand retour sur TF1 ! La Covid-19 a bousculé la programmation, mais le célèbre concours de danse entend bien faire du bruit pour sa prochaine diffusion. Le jury bouge, et côté casting, d'après les informations croisées de nos confrères de Puremédias et de Télé Loisirs, la production a prévu du beau monde...

Deux chanteuses ultra-connues sont attendues sur la piste de DALS. Il s'agit de Lââm, 49 ans et interprète du titre Chanter pour ceux qui sont loin de chez eux, et de la jeune Wejdene, starlette de 17 ans qui a connu le succès en 2020 avec son titre Anissa. Toujours dans la musique, une autre pointure se laissera aller à un jive ou à une samba. En effet, Bilal Hassani, jeune chanteur de 21 ans vu dans la deuxième saison de The Voice Kids en 2015 sur TF1 et surtout représentant de la France à l'Eurovision 2019, est au casting. Il devrait danser au bras d'un homme, une première dans le programme. Enfin, le chanteur Tayc (25 ans) devrait lui aussi être de la partie.

Des comédiens devraient également faire le show, à l'instar deJean-Baptiste Maunier, chanteur, mannequin et acteur dont la carrière a décollé en 2004 lorsqu'il interprétait le petit Pierre Morhange dans Les Choristes., l'actrice d'Ici tout commence Aurélie Pons et Lucie Lucas, star de la série à succès Clem. Michou, youtubeur très célèbre chez les jeunes, l'humoriste Gérémy Crédeville et la vidéaste et chanteuse Lola Dubini sont aussi annoncés au casting de Danse avec les stars 2021.

Deux autres personnalités inattendues seront au rendez-vous : Moussa, aventurier phare de Koh-Lanta (Bocas Del Toro en 2003, La Revanche des héros en 2012 et L'île des héros en 2020) ainsi que Dita Von Teese, ex-compagne de Marylin Manson et danseuse érotique américaine mondialement connue sont eux aussi.

Enfin, le jury se refait une beauté. Chris Marques rempile et il est bien le seul. Pour l'accompagner, Denitsa Ikonomova, déjà quatre fois gagnante (saison 5 avec son complice Rayane Bensetti, saison 6 avec Loïc Nottet, saison 7 avec Laurent Maistret et saison 9 avec Clément Rémiens), passe de danseuse à juge. Le duo sera accompagné du couturier Jean-Paul Gaultier et d'un ancien danseur étoile de l'Opéra de Paris dont l'identité n'a pas été révélée. À l'animation, les téléspectateurs retrouveront Camille Combal... sans Karine Ferri, qui prend en solo les commandes de la deuxième partie de soirée.