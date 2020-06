Danse avec les stars annulée : l'émission reportée à 2021

Voilà une nouvelle qui va attrister de nombreux téléspectateurs, Danse avec les stars 2020 n'aura pas lieu. La saison a été annulée et a été reportée à 2021 à cause de la pandémie du coronavirus.

Alors que Koh-Lanta a été prolongée avec des épisodes raccourcis et que la finale a pu être organisée dans des conditions particulières le 5 juin, que la demi-finale et la finale de The Voice ont été reportées au mois de juin (la finale aura lieu le 13) et que le tournage de Ninja Warrior a lui aussi été décalé, l'émission Danse avec les stars est tout bonnement annulée.

D'après nos informations, la nouvelle saison de Danse avec les stars devait être diffusée à partir de mars 2021, après les traditionnelles trois ou quatre semaines de répétitions avec les stars qui ont été castées.

Nul doute que les jurés, Shy'm, Chris Marques, Jean-Marc Généreux et Patrick Dupont sont très peinés par cette nouvelle, tout comme les animateurs Camille Combal et Karine Ferri. et les nombreux danseurs, Fauve Hautot, Denitsa Ikonomova, Katrina Patchett, Maxime Dereymez, Christian Milette, Christophe Licata..

Cette émission est l'une des plus célèbres de TF1. En 2019, pour sa 10e saison, remportée par le nageur handisport Sami El Guedarri et sa partenaire Fauve Hautot, elle avait réuni 3,27 millions de téléspectateurs, soit 17,2% du public et 26,8% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans, lors de dix soirées en prime time.