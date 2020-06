Finale de Koh-Lanta 2020 : La grosse somme dépensée pour le dispositif spécial

Qui de Claude, Naoil ou Inès remportera Koh-Lanta 2020 ? Le suspense prendra bientôt fin car c'est vendredi 5 juin que TF1 diffusera la grande finale. La production ayant gagné du temps en raccourcissant les épisodes, l'ultime émission de la saison pourra être diffusée en direct, car le confinement a été levé le 11 mai dernier. Mais le coronavirus circule toujours, il était donc indispensable de prendre des mesures sanitaires afin de ne pas mettre l'équipe et les candidats en danger. Un dispositif qui a un coût important comme l'a dévoilé la productrice du jeu d'aventure Alexia Laroche-Joubert à nos confrères de Puremédias.

Il y a en effet eu un surcoût "d'environ 60 000 euros" pour ALP. "Mais comme le direct sera plus long que les autres années et que TF1 prend en charge le coût de production supplémentaire lié aux magnétos plus nombreux, cela compense à peu près le surcoût lié au Covid", a toutefois précisé Alexia Laroche-Joubert.

Mais le plus important, c'est la sécurité de Denis Brogniart , des aventuriers de L'île des héros (qui seront tous présents à l'exception de Benoît, qui sera en visio depuis la Martinique), et de l'équipe. La production a donc pris des "mesures drastiques" pour que tout se passe au mieux.

Pour commencer, le public ne pourra être présent sur le plateau et les équipes ont été réduites. "Tout le monde sera espacé de 1,20 m, ce qui est supérieur à la distance préconisée. Nous avons refait une partie du décor pour habiller la partie qui sera sans public. Il y aura un aventurier par loge et chacun disposera d'un kit de maquillage à usage unique. Le masque sera obligatoire pour tout le monde, un contrôle de température aura lieu. Au grand dam de tout le monde, il n'y aura pas de table de régie. Un sens de circulation sera mis en place, tout comme un nettoyage et une désinfection quotidienne des lieux puisque l'installation est en cours", a poursuivi Alexia Laroche-Joubert.

Sans surprise, il n'y aura aucune effusion après l'annonce du nom du gagnant. "Mais cela n'empêchera pas les gros plans de joie, les cotillons", a-t-elle conclu. L'émission sera donc festive malgré les conditions particulières.