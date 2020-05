Koh-Lanta : Claude, Inès et Naoil sur les poteaux, évacuation médicale

Naoil, Inès, Alexandra, Claude et Moussa sont les finalistes de Koh-Lanta 2020 ! S'ils espèrent tous aller au bout, deux d'entre eux ont quitté l'aventure à l'issue de la course d'Orientation. Les trois autres s'affronteront lors de la mythique épreuve des poteaux qui se déroulera le 5 juin avant le dernier dépouillement en direct sur TF1.

Un petit changement dans les règles...

Claude et Moussa ont un sacré avantage puisqu'ils ont tous les deux déjà participé à l'Orientation lors de précédentes éditions et ils ont tous les deux déjà gagné cette étape ! Naoil, Inès, Alexandra n'ont pas eu le même entraînement mais ne comptent pas jouer les figurantes.

Cette année, afin de se qualifier, les naufragés doivent trouver un des trois poignards cachés. Pour ce faire, ils doivent tout d'abord trouver dans quelle zone ils se trouvent. Celles-ci sont définies par trois points très identifiés et identifiables : une roche azur, une voûte végétale, une souche étoilée. Une fois le repère trouvé, les finalistes doivent dégoter, dans un rayon de vingt-cinq pas autour de ce point, une balise sur laquelle apparaîtra une couleur qui correspond à une direction et un chiffre indiquant le nombre de pas à effectuer pour trouver le poignard. Mais contrairement aux précédentes saisons de Koh-Lanta, les candidats ne peuvent pas accéder au tableau d'orientation avant le départ. Ils leur est donc impossible de tenter de retenir les combinaisons entre couleurs et directions. Une fois la balise trouvée, ils seront donc obligés de faire un aller-retour jusqu'à la table d'orientation.

Embouteillages et changements de repères

Claude choisit le repère qui se trouve le plus loin pour éviter de se retrouver avec un autre concurrent. Il choisit donc la souche étoilée. Moussa choisit la voûte végétale, comme Naoil et Inès ! Alexandra mise sur la roche azur et constate qu'elle se retrouve avec Moussa alors qu'il ne cherche pas la même chose. Elle comprend donc qu'elle n'est pas partie dans la bonne direction. Conscient que trop de monde cherche la voûte végétale, Moussa décide de plutôt se diriger sur la roche azur.

Entre Naoil et Inès c'est un peu confus. Elles ont trouvé une voûte végétale mais Naoil doute que ce soit la bonne. Il y a légère confusion mais Inès reste sûre d'elle. Pendant ce temps, Claude continue de chercher la souche étoilée quand Moussa et Alexandra s'approchent pour tenter de trouver la roche azur. Claude, trop effrayé de les voir se rapprocher de son repère, leur fait vite savoir qu'ils ne sont pas au bon endroit et les aident à se rendre dans la bonne zone. Cependant, ils ne cessent revenir en disant qu'ils n'arrivent à rien ce qui agace Claude qui leur répond sèchement, tout en les aidant. Le héros finit par trouver sa balise et se dirige vers la table d'orientation.

Naoil doublée par Inès

Il fait alors croire à Moussa qu'il ne trouve rien et qu'il part en quête de la voûte végétale. Moussa le croit, Alexandra lui répond qu'elle va chercher la souche étoilée. Sûrement effrayé qu'elle fouine sur son terrain, Claude lui dit avoir tout trouvé et l'aide à chercher la pierre. Sur le chemin du retour, Claude aide cette fois Naoil qui est sur la piste de la voûte végétale.

De retour à la souche étoilée, Claude utilise sa boussole mais dévie légèrement. Il cherche le poignard au mauvais endroit. Il s'en rend compte, recommence et le trouve ! Après un peu plus de 3h15 d'épreuve, il la gagne et se qualifie pour les poteaux ! Avant de retourner à la table d'orientation, il tente d'aider une nouvelle fois Moussa.

Les autres aventuriers commencent à stresser et Inès envisage même d'abandonner. C'est alors que Naoil trouve la balise mais se trompe avec la boussole et part dans la mauvaise direction. Elle réalise son erreur, repart du bon côté lorsque Inès, qui cherche toujours la balise, trouve le poignard ! Naoil a été doublée. C'est un coup dur pour pour elle mais Denis Brogniart tente de la rebooster.

Évacuation médicale en pleine épreuve

Elle s'en va donc rejoindre Moussa et Alexandra vers la zone de la pierre azur quand, après 4h d'épreuve et au sol, Alexandra se sent mal. Elle a fait une lourde chute de tension. Les médecins sont obligés d'intervenir et elle est évacuée vers l'infirmerie. Pour elle Koh-Lanta, c'est terminé. Ils ne sont donc plus que deux pour un seul poignard. Moussa trouve enfin la roche azur et cherche à présent la balise. Naoil trouve la balise sans avoir vu la pierre azur et court vers la table d'orientation ! Moussa trouve à son tour la balise et se dirige lui aussi vers la table d'orientation. C'est extrêmement serré.

Puis, c'est la confusion. Naoil fait tomber sa boussole et Moussa ne retrouve plus la balise. Puis, quand il la trouve, il part vers le nord au lieu d'aller vers le sud ! Alors qu'elle n'a plus de boussole, Naoil finit par trouver le poignard. Elle est la dernière à être qualifiée pour les poteaux. Après 5h d'effort, elle fond en larmes. Elle est nerveusement à bout.

Alexandra et Moussa sont donc les deux aventuriers éliminés.