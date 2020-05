Inès (Koh-Lanta) furieuse contre les aides-soignantes : nouveau coup de gueule

En première ligne face au coronavirus depuis le début de l'épidémie, Inès Loucif évoque régulièrement son quotidien éprouvant sur les réseaux sociaux. Et si la plupart du temps, elle pointe du doigt, en tant qu'infirmière, le manque de matériel adéquat dans les hôpitaux, n'hésitant pas d'ailleurs à interpeller le président Emmanuel Macron, l'aventurière au caractère bien trempé de Koh-Lanta sait aussi reconnaître les torts de ses propres collègues.

Ce fut le cas ce jeudi 28 mai 2020. Après une nouvelle garde de nuit éreintante, c'est passablement remontée qu'Inès a poussé un coup de gueule. La jeune Toulousaine de 26 ans s'est particulièrement agacée à l'encontre de certains membres du personnel soignant qui ne faisaient pas correctement leur travail selon elle. Via sa story Instagram, elle n'y est pas allée de main morte. "J'en peux tellement plus de tomber sur certaines aides-soignantes qui viennent au taf juste pour pouvoir prendre leur chèque à la fin du mois et qui ne lèvent pas le petit doigt de la nuit. Ça me rend dingue !!!", a-t-elle écrit.

Loin de vouloir en faire une généralité, Inès poursuit en insistant sur le fait qu'il ne s'agit-là que d'une poignée de personnes. Reste que cela a le don de l'agacer. "Alors, autant parfois tu tombes sur des perles qui sont hyper pro, autant t'en as, elles seraient capables de laisser des patients en galère pendant 1000 ans qu'elles se bougeraient même pas !!! Ça me fatigue", confie-t-elle, outrée. Pas sûr que ses propos fassent l'unanimité auprès de ses abonnés mais Inès le prouve depuis le début de la diffusion de Koh-Lanta : elle n'a que faire des critiques !