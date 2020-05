Inès (Koh-Lanta) agressive avec Moussa : "Je vais t'en mettre une"

Les destins étaient liés dans l'épisode de Koh-Lanta 2020 du 1er mai. Et Inès et Moussa ont eu beaucoup, beaucoup de mal à s'entendre.

Avant même que les duos soient composés, Inès a déclaré avec le sourire aux lèvres : "Si je me retrouve avec Moussa, ça va être un sketch, je pense qu'on va se battre." Et elle a vu juste ! Pendant toute l'épreuve de confort, la jeune femme de 25 ans, qui servait de guide à son partenaire de jeu, lequel était aveuglé, a clairement manqué de patience avec lui. Alors qu'elle devait l'aider à soulever une boule avec une corde pour la placer dans un trou situé en haut d'une plateforme, Inès a fini par s'agacer. "Lâche !!! Puta****", hurle-t-elle. Moussa lui demande alors gentiment d'arrêter de lui crier dessus et lui conseille de se concentrer.

Je vais t'en mettre une si tu continues !

Mais à chaque fois que la boule tombe, Inès perd ses moyens. "Oh ! Je vais t'en mettre une si tu continues !", lance-t-elle au colosse, qui, malgré sa stature ne moufte pas !

Voyant que Charlotte et Teheiura ont déjà mis deux boules sur leur plateforme, Inès manque de peu de craquer. "Tire d'un coup, tire d'un coup ! Allez Moussa ! Non t'es monté trop haut, on y était presque put***... On y était put*** de merde !", poursuit-elle alors qu'en fait ils n'y étaient pas vraiment...

Moussa tente alors de lui expliquer qu'il n'entendait pas ce qu'elle disait. Ce à quoi la bombe rétorque : "Tu n'as qu'à te concentrer. On ne va pas crier ça sert à rien." Un comble puisque crier, c'est exactement ce qu'elle fait. C'est alors que Moussa tente de lui demander de préciser ses explications, mais, là encore, Inès l'attaque : "Tu es insupportable c'est pas possible ! Je te dis de tirer, tu tires." Le héros cherche à se défendre, erreur : "Put*** Moussa je vais te..."

Il m'a mis une pression négative

A l'inverse de ce binôme, Teheiura et Charlotte, qui ont gagné le confort, sont restés très calmes. Teheiura n'a jamais levé la voix. Possédé par une "calme attitude", il parlait avec douceur dans l'oreille de sa coéquipière. Quand Denis Brogniart a soulevé cette différence de méthode, Inès et Moussa ont fini par s'embrouiller devant tout le monde !

"Au tout début j'avais dit à Moussa de m'écouter, de rester calme et concentré. Mais il ne comprenait pas que moi, de mon côté, j'avais un travail à faire qui ne se résumait pas à tirer sur une ficelle. Il fallait que je visualise un minimum et dès que je ne parlais pas c'était des remarques du type : 'Inès parle moi, Inès fais ci, put*** Inès ils ont mis une boule... Il m'a mis une pression négative et moi la pression négative ça ne marche pas", a expliqué Inès, qui a donc clairement mis leur défaite sur le dos de Moussa. L'aventurier lui a fait savoir qu'il ne regrettait rien, mais qu'il était important qu'Inès lui parle calmement. "Me dire : 'Inès met la boule !' C'est ça discuter ??? C'est pas discuter ça, Moussa", a rétorqué son binôme, qui visiblement était très hermétique à la critique.