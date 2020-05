Koh-Lanta 2020 : Teheiura et Charlotte éliminés, erreur fatale au Conseil

Sam a été éliminé dans le dernier épisode de Koh-Lanta 2020, mais l'heure n'est pas à l'apitoiement. Ils n'étaient dès lors plus que dix aventuriers en course et, à l'issue de ce nouvel épisode diffusé vendredi 30 avril 2020 sur TF1, ils ne seraient plus que huit. En effet, deux candidats ont été éliminés car leur destin était lié...

Epreuve de confort

Les aventuriers découvrent qu'ils vont évoluer en binômes (une femme + un homme). Place donc à un tirage au sort.

Composition des équipes : Alexandra et Eric, Jessica et Régis, Naoil et Claude, Inès et Moussa, Charlotte et Teheiura.

Règle du jeu : Dans chaque binôme, un candidat sert de guide, l'autre est aveuglé. Il faut placer trois boules en haut de planches trouées. Mais avant, il faut récupérer les boules qui sont au bout d'un parcours jonché d'obstacles.

Récompense : Passer la soirée dans une maison avec un frigo plein, dormir dans un lit et avoir le droit à un petit-déjeuner le lendemain. Les gagnants auront aussi un indice pour trouver l'emplacement du collier d'immunité.

Naoil et Claude (aveuglé) sont en tête, Inès et Moussa (aveuglé) et Charlotte (aveuglée) et Teheirura suivent. Entre Inès et Moussa, la tension monte très rapidement. Ils ont tous les deux un fort caractère et la belle infirmière se montre de plus en plus nerveuse. "Je vais t'en mettre une si tu continues", lâche-t-elle à son coéquipier. Charlotte et Teheiura, qui sont très zen, placent une première, une deuxième puis leur troisième boule très rapidement. Ils gagnent l'épreuve de confort ! "Ce n'est pas une victoire, c'est une démonstration", lâche Denis Brogniart.

Inès est "très énervée" car elle estime que Moussa lui a mis une "pression négative" et ils finissent par s'embrouiller devant tout le monde. C'est alors que Naoil se sent mal : elle fait un malaise vagal. Elle a des fourmis dans les jambes, la tête qui tourne et ne sent plus ses pieds. Les médecins lui font passer des examens et, après une nuit de repos, elle retrouve les autres aventuriers.

Cette histoire de binômes change les stratégies. Jessica et Régis et Teheiura et Charlotte sont dans le viseur d'Inès et d'Alexandra, qui en a marre de voir Teheiura gagner les épreuves. Le héros et la jeune femme ont tout intérêt à trouver le collier d'immunité. Mais sur l'indice qu'ils ont eu, ils ne comprennent pas ce que signifie le mot "humus", c'est mal parti.

Epreuve d'immunité

Entre Moussa et Inès, ça ne va toujours pas mieux, surtout lorsque l'aventurier ne cache pas partir perdant au jeu. De son côté, Alexandra se met à pleurer faute de sommeil et de nourriture. Mais avant l'épreuve, les aventuriers apprennent une bonne nouvelle : Teheiura et Alexandra ont ramené du riz de leur confort. Un beau cadeau qui tombe le jour de l'anniversaire d'Inès.

Règle du jeu : Placer huit blocs de bois sur une table instable reliée à une corde. Dès l'instant où les bouts de bois tombent, il faut les replacer avant de continuer. Les binômes doivent positionner les blocs de bois en alternance. Enfin, le binôme qui finit l'épreuve en dernier aura un handicap d'une voix au Conseil.

C'est finalement Claude et Naoil qui gagnent l'épreuve ! Charlotte et Teheiura sont deuxièmes. Les derniers - qui écopent donc d'une voix contre eux au Conseil - sont Alexandra et Eric.

Manigances et collier d'immunité

L'heure est à la discussion en vue du Conseil. Inès et Naoil veulent sauver Alexandra. Jessica et Régis et Charlotte et Teheiura sont en danger ; ils n'ont donc aucun intérêt à partager l'indice concernant le collier d'immunité. Mais ils sont harcelés de questions et Charlotte lâche le mot "humus". Moussa prend mal le fait qu'ils ne partagent pas leur indice et Eric regrette de leur avoir expliqué ce que veut dire le mot, qu'ils ne comprenaient pas. Heureusement, Naoil prend leur défense et explique que Charlotte et Teheiura ont tout à fait le droit de ne rien révéler (merci Naoil !).

Teheiura et Charlotte partent en quête du collier, Claude leur prête main forte.

Moussa et Régis cherchent aussi et se retrouvent très près du trio. Eric n'est pas loin non plus. Jessica débarque également. En gros, tout le monde est presque au même endroit pour trouver l'immunité. Au final, c'est Charlotte qui le trouve, il y a une justice. Teheiura est donc normalement qualifié pour l'orientation (puisqu'il a lui aussi de son côté un collier d'immunité), sauf s'il décide de ne pas sortir le fameux bijou au Conseil. Un risque inutile à prendre à ce stade du jeu. Pourtant, c'est ce qu'Alexandra souhaite faire...

Conseil et ERREUR FATALE !!

Le 24e jour de l'aventure commence et le Conseil approche. Les aventuriers font d'abord face à une pluie diluvienne. La mission du jour de Teheiura, éliminé par deux fois à cause de sa naïveté dans le passé, est de convaincre Charlotte de jouer le collier quoi qu'il arrive. Mais elle a la tête dure et est persuadée qu'elle est hors de danger. En même temps, les ex-Jaunes font tout pour la rassurer en lui disant qu'ils veulent voter Régis et Jessica pour sauver Alexandra. Charlotte ne sait plus trop quoi faire. Mais à quelques minutes du Conseil, elle décide de ne pas jouer le collier.

Lors du Conseil, Régis évoque un poker menteur sur des stratégies car la composition des binômes change tout. Des propos qui devraient inquiéter Charlotte, laquelle, on l'espère, va jouer le collier... Ce qu'elle ne fait pas !!!

A l'issue du vote, il y a une égalité parfaite entre Charlotte et Eric. Il faut revoter. Forcément, l'occasion est trop belle pour éliminer Teheiura. Charlotte et Teheiura sont éliminés... Elle décide de repartir avec son collier. Teheiura révèle alors en avoir un également et confesse avoir oublié de le jouer tant il était concentré sur le collier de Charlotte. Teheiura aurait pu LUI AUSSI SAUVER SON BINÔME. Cette révélation choque profondément les autres aventuriers. Eh oui : les deux candidats sont éliminés du jeu avec deux colliers, cela paraît impensable. Avant de partir, Teheiura fait don de son immunité à Claude. Charlotte donne son vote noir à Jessica, car, avec Claude, ils sont "en minorité".