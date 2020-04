Sam (Koh-Lanta) éliminé : "Les Jaunes m'utilisaient comme un pion"

Dans l'épisode de Koh-Lanta 2020 diffusé le 24 avril sur TF1, les téléspectateurs ont eu la surprise de voir que les ex-Jaunes ont préféré éliminer Sam plutôt qu'un ex-Rouge. Un choix qu'ils justifient en lui reprochant son alliance avec Claude et Teheiura et en pointant du doigt son manque de sociabilité. Mais qu'en pense Sam ? On lui a posé la question...

Êtes-vous surpris d'avoir été éliminé ?

Pas du tout parce que j'ai vite compris qu'il y avait un groupe au sein des Jaunes formé par Naoil, Alexandra, Inès et Régis qui voulait m'éliminer dès le départ. Moussa m'a un peu aidé au début, ce qui m'a donné un peu de sursis, mais je savais qu'à la moindre immunité perdue je pouvais partir.

Payez-vous votre rapprochement avec Teheiura et Claude ?

C'est une grande question... Je pense en tout cas que ça a pu servir de prétexte. Il faut savoir que dès le début les Jaunes m'utilisaient un peu comme un pion. Et puis avant la Réunification, je disais déjà à voix haute qu'une fois les tribus réunies, il était hors de question que je continue de voter avec l'équipe, qu'un choix est basé sur le mérite et qu'il était impossible pour moi de voter contre un héros. Ça ne leur a pas du tout plu, ce qui fait qu'ils se sont dit qu'il fallait m'éliminer.

Pourquoi votre relation avec Moussa s'est-elle dégradée ?

Déjà, je tiens à dire que le mot "trahison" a été utilisé, mais je n'ai trahi personne. C'est totalement faux. J'avais très bien compris que Moussa était très proche des autres membres de l'équipe et qu'il faisait partie de l'alliance formée par Naoil, Alexandra, Inès et Régis et qu'il voulait continuer avec eux. Son objectif n'était absolument pas de continuer avec les héros. Je pense que Moussa pourrait voter contre un héros car il n'a pas rejoint l'alliance avec Teheiura et Claude.

En voulez-vous aux Jaunes d'avoir voté contre vous ?

J'en veux à une personne, moi-même. Je n'ai pas créé de lien avec les autres et j'ai perdu l'épreuve d'immunité.

Vous avez déclaré après votre élimination vouloir voir des finalistes méritants. Qui, selon vous, en dehors de Claude ou Teheiura, mériterait cette place ?

J'ai dit ça car je voulais leur faire un déclic. J'avais l'impression que la plupart d'entre eux ne vivaient pas l'aventure à fond. Au Conseil, on a discuté un peu et ils ont été beaucoup à dire que les journées étaient longues. Moi, je ne comprends pas qu'on puisse s'ennuyer dans une aventure comme celle-là. J'aurais aimé que chacun donne le meilleur de soi-même pour ne rien regretter et que le mérite soit primé dans cette aventure.

Comment vous êtes-vous préparé pour Koh-Lanta ?

Je ne pourrais pas vous dire pendant combien de temps exactement je me suis préparé, mais plusieurs mois, ça c'est sûr. Et puis le fait de regarder l'émission depuis que je suis tout petit, c'est déjà une préparation mentale. A force de suivre les émissions, on commence à cerner les candidats. Moi, par exemple, je sais que je n'ai pas un profile de stratège. Même si je le voulais, je n'y arriverais pas. Donc je me suis dit que la meilleure stratégie pour moi c'était de gagner toutes les immunités. Donc il a bien fallu s'entraîner. J'ai fait du feu et pour le tir à l'arc je tiens à préciser que je ne me suis pas non plus entraîné tous les jours. J'étais plutôt comme un enfant très heureux d'avoir construit son propre arc et qui s'amuse avec dans son jardin. Après, j'ai beaucoup couru et j'ai passé du temps dans la forêt pour tenter de construire des choses. Mais au final, c'était surtout de la préparation mentale. Avant de partir, il faut vraiment savoir ce qu'on veut faire là-bas et surtout ce qu'on veut tirer de cette aventure.

Du coup, vous étiez prêt pour les poteaux et l'épreuve d'orientation ?

Pour l'épreuve des poteaux, c'est un peu difficile de s'entraîner tout seul dans son jardin, mais oui après c'est clair que quand on part à Koh-Lanta il faut savoir utiliser une boussole ! Bien évidemment, ce sont des choses que j'avais anticipées avant de partir.

Pourquoi l'aventure ne semblait-elle pas difficile pour vous ? On se rappelle de la scène de la tempête, vous vous réveillez en forme le lendemain contrairement aux autres aventuriers.

Justement c'est ce genre de chose qui m'a coûté cher. En disant que ça va, on se met les gens à dos. J'ai compris après mon élimination qu'en fait les gens ont besoin d'être soutenus, ils ont besoin de solidarité. Je ne m'en rendais pas compte car pour moi Koh-Lanta c'est quelque chose de solitaire. Après, je ne vais pas mentir, la faim et la fatigue c'était compliqué, mais je ne le montrais pas car je voulais prouver qu'à 19 ans on peut être aussi solide que d'autres candidats plus âgés. Et je pense qu'en ne me plaignant jamais j'ai effrayé certains aventuriers. Mais là encore j'avais anticipé tout ça. Je savais en participant à Koh-Lanta que j'aurais faim, que je serais fatigué et que je ne verrais pas ma famille. Donc à partir de là, je n'avais pas le droit de me plaindre. Et de toute façon, on n'a pas le droit de se plaindre quand on réalise son rêve.

Lors du Conseil, Claude vous a conseillé d'être plus léger car il trouve qu'à votre âge vous êtes trop sérieux. Comprenez-vous ce discours ?

Bien sûr, je comprends. Après j'aimerais répondre que j'étais stressé pendant cette aventure. Je me suis mis beaucoup de pression car j'avais conscience de la chance que j'avais de pouvoir y participer et je voulais être à la hauteur. Je ne voulais pas me décevoir, décevoir mes parents... Mais oui, il faut réussir à relativiser, mais ce n'est pas forcément évident.

Vous n'êtes pas très réseaux sociaux, est-ce que votre nouvelle notoriété vous dérange ?

C'est vrai, je n'ai pas de réseaux sociaux. Ça fait partie de ma personnalité. Et puis je ne cherchais rien après cette aventure. Certainement pas de la notoriété ou une exposition médiatique. Je suis un aventurier de Koh-Lanta qui une fois de retour reprend le cours de sa vie tout à fait normalement. Maintenant, grâce au confinement qui a démarré après la diffusion du troisième épisode, je ne suis pas embêté. Et puis je vis à la campagne dans un endroit très tranquille, donc je pense que ça ira.

Combien de poids avez-vous perdu ?

Je ne me suis pas pesé à la fin de l'aventure, mais clairement c'est pas mal. Et puis, comme Pholien, j'avais pris du poids avant de partir. Je m'étais inspiré de Mike Horn qui fait ce genre de chose avant certaines de ses expéditions. Il vaut mieux avoir une réserve en graisse sinon on est vite très faible et je peux vous dire que ça m'a franchement aidé.

