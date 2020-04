Koh-Lanta : Sam éliminé, coup de bluff et incroyable geste de Teheiura

Pour ceux qui ont la mémoire courte, dans le précédent épisode de Koh-Lanta 2020 des tensions sont nées entre certains candidats car Claude et Alexandra ont eu la dure mission de rapporter des lettres des proches et tout le monde n'a pas pu être satisfait. Régis a quant à lui fait un tour à l'infirmerie et est vite revenu. Enfin, de son côté, Charlotte, qui a terminé en dernier une épreuve, a appris qu'elle aurait donc une voix contre d'elle lors du prochain Conseil.

Fin de l'épreuve de confort

C'est Teheiura qui a gagné le jeu. Il a donc le droit à des chocolats, une mousse au chocolat et des cookies. Mais coup de théâtre, le généreux aventurier refuse son confort et propose à ses adversaires d'en profiter à sa place. Naoil est touchée et a du mal à cacher son émotion, tout comme Teheiura. C'est donc seul qu'il retourne sur le campement. Comme il l'explique ensuite face à la caméra, il n'a pas fait ça par stratégie mais parce que chez les Maoris on apprend à donner de soi avant de recevoir.

En tout cas, cette situation apaise les tensions. Teheiura est aimé de tous, Moussa lui pardonne même son égarement de la semaine passée et l'inclut de nouveau dans ses stratégies.

Epreuve d'immunité

Règle : les aventuriers doivent prendre une position en étoile en se reposant sur des planches et rester statiques le plus longtemps possible. Mais il y a une autre possibilité d'être immunisé : courir le plus vite possible en franchissant des obstacles et arriver en premier sur la ligne d'arrivée. C'est le choix que fait notamment Jessica, qui est immunisée.

Les candidats qui ont choisi de rester en étoile sont : Sam, Alexandra, Moussa, Teheiura, Eric, Régis, Inès et Naoil. Après que l'épreuve est corsée deux fois, c'est finalement Naoil qui remporte l'immunité. Teheiura est déçu car il avait gagné ce jeu précédemment. Sam est très désappointé, il pense être en danger au Conseil.

Collier d'immunité et coup de bluff

Sam se confie à Claude, qui lui conseille de chercher un collier d'immunité. Et il fait bien car à écouter Charlotte, tout le monde serait prêt à voter contre lui. Méfiante, elle propose de diviser les votes entre deux joueurs au cas où Sam trouve le fameux collier. Elle propose que le deuxième aventurier menacé soit Claude. Moussa s'y oppose fermement. Du coup, c'est Eric qui est nommé. Mais il ne faut pas oublier que Charlotte est aussi en danger. Elle a refusé de se rallier au groupe formé par Teheiura, Jessica, Claude et Sam, a un vote noir contre elle, mais aussi un troisième à cause de sa faible performance à un précédent jeu.

Pendant ce temps, Teheiura trouve un collier d'immunité et garde cet avantage secret alors que Sam, pour éviter des votes contre lui, fait croire qu'il en a trouvé un ! Si sa stratégie semble fonctionner au départ car sa longue absence en forêt et sa poche gauche légèrement gonflée ne sont pas passées inaperçues, Moussa n'est pas dupe et déclare que c'est du bluff.

Conseil

Le moment tant redouté arrive et sans surprise tout se joue entre Charlotte, Eric et Sam. Après un long moment où les votes alternent entre les trois, au final, c'est Sam qui est éliminé.