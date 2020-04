Koh-Lanta 2020 : Charlotte en danger, larmes et grosses tensions

Lors du dernier Conseil de Koh-Lanta 2020, c'est le très stratège Ahmad qui a été éliminé. A présent que l'homme à abattre est parti, de nouvelles tensions sont en train de naître. Notamment entre Teheiura et Moussa, à cause de l'épreuve dite de la flèche de la semaine dernière. Pour sa sécurité, Teheiura veut rallier les deux ex-rouges, Charlotte et Eric à sa cause. Il a déjà Sam, Claude et Jessica avec lui. Affaire à suivre... Mais avant d'en savoir plus, place à l'épreuve de confort

Lettres des proches

Il s'agit de celle des courriers des proches. Deux candidats doivent faire un trek et ramener les lettres après avoir réalisé un défi. Sam est le premier à dire qu'il refuse son courrier s'il le faut. Plusieurs le suivent mais pas Charlotte. Alexandra et Claude sont ceux qui se lancent dans le trek. Pour récupérer les fameuses lettres, ils découvrent qu'ils doivent maintenir ensemble un maximum de pièces de bois, sans les faire tomber. Chaque pièce représente les lettres d'un candidat. Ils ont le droit à seulement trois essais. Autant dire que tout le monde n'aura pas sa missive. Ils comprennent vite qu'obtenir les onze courriers est impossible. Alors qu'ils vont débuter le troisième essai, ils retirent les courriers de Claude, Eric, Sam et Inès. Ils doivent donc assurer sept bouts de bois ce qu'ils ont réussi précédemment.

Malheureusement, ils n'en valident que six. Ils doivent donc choisir quel candidat va être pénalisé. Alexandra choisit de ne pas sacrifier ses lettres (un choix qui peut lui coûter cher) et décide de sacrifier Teheiura, avec le soutien de Claude. L'aventurier est agacé contre Alexandra. Pour lui c'est elle qui est responsable de cet échec.

Larmes et grosses tensions

Alors que côté stratégie Teheiura approche Charlotte pour la rallier à son camp, la jeune femme apprécie peu le geste, surtout qu'il laisse entendre qu'il souhaite éliminer Inès, dont elle est proche. Charlotte reste donc évasive. C'est alors que Moussa discute avec Inès et l'incite à aller parler à Charlotte. L'infirmière fouine et convoque même Teheiura pour savoir ce qu'il mijote. Moussa et l'ex-champion profitent de l'occasion pour régler leurs comptes. Moussa apprend donc que Claude est plutôt du côté de son adversaire, tout comme Sam, ce qu'il n'apprécie pas. Il le dit et des tensions naissent.

Régis de son côté a mal au ventre et est emmené à l'infirmerie.

C'est alors que Claude et Alexandra reviennent. Ils annoncent ce qu'il s'est passé et qui n'a pas le droit de lire son courrier. Teheiura accepte aisément le choix des deux aventuriers mais pas Inès qui ne comprend pas pourquoi elle a été écartée parce qu'elle n'a pas d'enfant. Les autres candidats lisent leurs lettres et pleurent.

Mais les larmes laissent vite place aux discussions. Moussa évoque "le problème Teheiura stratège" devant tout le monde et demande à parler à Claude. Celui-ci se défend et affirme ne faire partie d'aucune stratégie. Au final, Moussa, Teheiura et Claude affirment vouloir faire vote commun.

Epreuve de confort

Régis est de retour pour ce défi.

Règle : il faut récupérer quatre anneaux à l'aide d'une perche en bois qu'il faut reconstituer. Celui qui arrive dernier aura une voix contre lui au prochain Conseil.

La récompense : des chocolats, une mousse au chocolat et des cookies.

Claude et Teheiura sont rapidement en tête et c'est Teheiura qui gagne l'épreuve. Claude le suit de près. Jessica et Sam aussi. La perdante est finalement Charlotte. Elle a donc une voix contre elle au Conseil.

Teheiura peut choisir avec qui il souhaite partager le confort... la suite au prochain épisode !