Ahmad (Koh-Lanta 2020) éliminé : "C'est une fierté de faire de la stratégie"

Dans Koh-Lanta 2020, Ahmad a toujours eu un coup d'avance sur ses coéquipiers, mais là, il a perdu et a été éliminé. Le chef d'entreprise qui n'a jamais laissé les téléspectateurs indifférents a accepté de répondre à nos questions. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il assume tout.

Pourquoi avoir changé votre vote à la dernière minute lors du Conseil précédent ?

Il n'y avait pas de manigances derrière ce changement de vote. Pour moi, c'est une fierté de faire de la stratégie, donc si ça avait été le cas, je l'aurais dit et j'aurais assumé. Il n'y avait aucune volonté de ma part de reprendre un quelconque pouvoir comme il a été dit. Depuis les Ambassadeurs et le départ de Delphine, je cherchais à me faire petit et à gagner du temps. Je n'avais donc aucun intérêt à créer une polémique ! J'ai changé de vote à la dernière minute, car j'ai compris que les Rouges allaient voter contre moi, alors qu'ils m'avaient dit qu'il allait voter contre Charlotte. Du coup, si Pholien avait un collier d'immunité, j'allais me retrouver un ballottage avec Éric. Je ne pensais pas que ça aurait eu un tel impact avec les Jaunes.

Pourquoi ne pas leur avoir dit que vous alliez changer ?

J'ai peut-être fait une erreur en ne prévenant pas les Jaunes. Mais il faut savoir que c'est très compliqué de communiquer entre nous avant le Conseil. Et j'ai pensé naïvement qu'on ne m'en voudrait pas pour ça. Pour moi, ce changement de vote a servi de prétexte pour faire sauter le pacte. Claude voulait ma tête depuis l'élimination de Teheiura. Les Jaunes avec Moussa voulaient ma tête depuis que Teheiura est entré dans leur équipe. Ma tête était à abattre depuis longtemps. J'ai été acteur de mon aventure depuis le début, dans le contrôle absolu depuis le début, jusqu'à la Réunification. J'aurais dû être moins passif ensuite.

Avez-vous été surpris de votre élimination ?

Honnêtement, je pensais ne pas sortir. Je pensais que la parole qu'ils avaient donnée tiendrait. Et puis Claude et Moussa m'ont un peu rassuré avant le Conseil. Je n'étais pas serein non plus pour autant. Après, on est dans un jeu... tout peut basculer.

Parlons du Conseil. Charlotte balance que si les Rouges n'ont pas rationné le riz, c'est en grande partie parce que vous les avez convaincus. Surpris ?

En fait, moi, je suis responsable de tout. Quoi qu'il se passe là-bas, c'est de ma faute, donc au bout d'un moment, je me suis habitué. Concernant le rationnement du riz, Pholien et moi, on était plutôt pour le manger, mais tout le monde a donné son avis. Je n'ai rien imposé à personne, tout le monde a suivi. En plus, au final, on a gardé du riz pour la Réunification. Après, Charlotte, elle balance ça devant tout le monde, je ne lui en veux pas. C'est le jeu. Je m'entends très bien avec elle aujourd'hui.

Est-ce que le plus dur dans Koh-Lanta, ce n'est pas les stratégies finalement ?

Ah oui totalement ! Koh-Lanta, c'est mille fois plus dur que ce que l'on peut voir à la télévision. Vous voyez qu'on souffre un peu de la nourriture, que les épreuves sont un peu physiques... c'est 1h30 de votre temps. Nous, sur place, en plus du fait qu'il fait très chaud le jour, froid la nuit... il y a un stress au quotidien, il y a des tractations, il faut être dans toutes les conversations, il faut faire attention à ce que l'on dit, être socialement intégré... C'est très compliqué.

Pourquoi suscitez-vous autant de réactions passionnées chez les internautes ?

Je pense que c'est parce que je dis la vérité, que j'assume tout devant la caméra et que je suis un stratège assumé. Il y a aussi le fait que je ne sois pas sportif. La stratégie, c'est plutôt mal vu, alors si en plus vous n'êtes pas sportif... disons que dans ce cas-là, votre cote de popularité n'est forcément pas très haute. Et puis j'ai voulu faire sortir de grosses têtes comme Teheiura, je n'ai pas eu peur de le faire.

Est-ce compliqué de gérer les haters ?

Oui. C'est compliqué de se faire lyncher du matin au soir. Surtout que la plupart du temps, ce n'est pas justifié. Je peux comprendre qu'on prenne le jeu à coeur, mais quand ça va trop loin comme c'est le cas là, non.

Vous avez reçu le soutien de Denis Brogniart...

Il m'a soutenu en privé et en public. Il a eu ce courage-là. Je remercie d'ailleurs tous ceux qui me soutiennent, car ce n'est pas évident.

Combien de kilos avez-vous perdu ?

La balance ne fonctionnait pas bien là-bas, mais j'ai perdu entre 12 et 14 kilos. À présent, j'essaye de me maintenir, je n'ai repris que 4 ou 5 kilos.

Vous êtes à la tête d'une chaîne de tacos, comment vivez-vous la crise sanitaire ? Êtes-vous inquiet pour votre entreprise ?

Je suis très inquiet pour mon entreprise, car on est dans un secteur très touché et ultraconcurrentiel. Je suis très inquiet en tant qu'entrepreneur. Après, voilà, il y a sûrement pire que moi, mais oui, je suis très inquiet. Je ne suis pas bien.

