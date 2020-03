Koh-Lanta 2020 - Delphine éliminée, brouillée avec Ahmad: "Je ne lui parle plus"

L'heure de la Réunification a sonné dans Koh-Lanta 2020. Mais cette phase importante de l'aventure, survenue dans l'épisode du vendredi 27 mars 2020, a été précédée par le conseil des ambassadeurs, qui a eu pour issue l'élimination d'un candidat. Les rouges ont choisi de désigner Moussa et Alexandra comme ambassadeurs chez les jaunes et les jaunes ont opté pour Claude et Ahmad chez les rouges. Avant de partir pour ce face-à-face, Ahmad avait promis à son équipe qu'il n'en sacrifierait aucun, quitte à aller jusqu'à la boule noire, ce qui signifiait alors qu'il risquait l'élimination. Mais Claude, Moussa et Alexandra l'ont convaincu de sauver sa peau en sacrifiant l'une de ses partenaires d'aventure, Delphine, qui a ainsi été éliminée. L'aventurière n'a pas digéré cette trahison comme elle l'a expliqué à nos confrères de Voici.fr.

Lors de son interview, l'aventurière a expliqué qu'elle est brouillée avec Ahmad et qu'elle n'a plus de contact avec lui depuis son élimination : "La seule personne à qui je ne parle pas, c'est Ahmad. Je suis indifférente. On fait tous des erreurs, moi la première, mais il faut les reconnaître. Aujourd'hui les images parlent d'elles-mêmes et il est dans le déni. Il prône l'alliance, la protection et la loyauté mais il met mon nom. Il devrait assumer."

Le plus gros regret de Delphine reste d'avoir voté contre Teihura, qui est finalement revenu dans l'aventure après l'abandon sur blessure de Sara. "Dès que j'ai mis le nom de Teheiura, j'ai regretté. C'est pourquoi on ne me voit dans aucune stratégie ensuite parce que je ne partage pas les idées d'Ahmad", a expliqué Delphine.

L'aventurière s'est également montrée très critique à l'égard de Phoellien, qui "se dédouane de tout", et qui "n'assume rien de chez rien".

Quant à savoir qui elle veut voir remporter Koh-Lanta 2020, le choix est multiple : "J'aimerai voir Sam, Claude et Jessica sur les poteaux. Sam parce que c'est le plus méritant. Pour moi c'est l'aventurier ultime, il devrait gagner. Même s'il manque un peu de douceur dans ses propos il est dans le vrai et c'est pardonnable en raison de sa jeunesse. Claude, parce qu'il faut enfin qu'il gagne ce Koh-Lanta. Et Jessica parce que j'y tiens en tant que femme !"