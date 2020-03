Koh-Lanta 2020 : Delphine éliminée, grosse embrouille et Réunification

Dans le dernier épisode de Koh-Lanta 2020, Benoît a été éliminé, Sara a abandonné à cause d'un problème de santé et, surtout, Teheiura était de retour ! Une configuration qui redistribue les cartes. Résumé de ce nouvel épisode, diffusé le 27 mars 2020.

Epreuve de confort

Règle du jeu : Il faut composer un assemblage de six pièces qui pèsent leur poids. Mais avant, il faut les récupérer et réaliser un sacré parcours. Chez les Rouges, Pholien et Claude se démènent et ils sont les premiers à tenter l'assemblage. Les Jaunes les rejoignent vite et tout se joue ensuite sur la coordination de l'équipe et la logique. Ce sont les Rouges qui remportent cette épreuve.

Récompense : Trois poulets rôtis.

C'est alors que les équipes sont prévenues que la Réunification va avoir lieu. Ils doivent désigner deux ambassaeurs par équipe : un aventurier + un Héros de l'équipe adverse. Tout le monde rentre sur son île et réfléchit. Chez les Rouges, la tension monte entre Claude et Jessica et les autres. Il paraît de plus en plus évident que les deux "anciens" tenteraient de rejoindre les Jaunes. Ahmad le premier en a parfaitement conscience. Au final, c'est Moussa et Alexandra qui sont désignés. Ce que révèle ce moment c'est que le groupe de cinq des Rouges est de plus en plus divisé. Une aubaine pour Claude et Jessica !

Chez les Jaunes, on mise sur Claude et Ahmad car ils pensent qu'ils pourraient désigner un membre de leur équipe.

Réunification et sacrifice

L'heure de la négociation et du choix a sonné. Moussa et Alexandra y vont fort. Ils jurent de ne nommer aucun Jaune et tentent de retourner le cerveau d'Ahmad. Ils proposent de rallier Ahmad à leur équipe et qu'il soit le dernier des Rouges à être éliminé après la Réunification. Claude n'a aucun problème à faire sauter un Rouge et propose Charlotte car c'est elle "qui en fait le moins". Ahmad ne veut pas éliminer un homme de son équipe, il accepte le pacte avec Moussa et Alexandra et désigne finalement Delphine.

Les deux équipes sont réunies sur l'ex-camp Rouge lorsqu'ils apprennent la nouvelle. Forcément, Delphine est très très énervée et se venge en rappelant, devant tout le monde, qu'Ahmad a un côté stratège, qu'il a peur de l'eau et qu'il manipule tout le monde. Naoil s'en mêle et rappelle à Delphine qu'Ahmad n'est pas un gourou et qu'elle avait le choix de ne pas se laisser influencer et entrer dans ses stratégies. Delphine finit en larmes et demande à tous de voter contre Ahmad dès le prochain Conseil.