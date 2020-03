Sara (Koh-Lanta 2020), son abandon médical : "Il fallait m'opérer en urgence"

Ce vendredi 20 mars 2020, la suite de l'aventure Koh-Lanta sur les îles Fidji s'est poursuivie sur TF1. À l'issu de l'épisode, c'est Benoît de l'équipe des Jaunes qui a été éliminé. Mais ce n'est pas tout, Teheiura a fait son grand retour, une semaine après son départ forcé par Ahmad, grâce à l'abandon de Sara, une autre candidate emblématique venue retenter sa chance pour la troisième fois. Car oui, lors d'une épreuve, celle qu'on surnomme Sara Croft, s'est blessée pour son plus grand regret.

Contactée par nos confrères de Voici, elle raconte les circonstances de ce terrible moment où tout a basculé. "Le jeu de l'élastique fait qu'on est sanglés à la taille. Je suis tellement allée chercher loin loin loin, dans mes tripes... Je me rends compte, quand on gagne le jeu et qu'on va partir faire notre confort, qu'il y a une excroissance vraiment pas normale qui sort de mon ventre. Et là, je commence à me poser des questions. Je n'ai pas de douleur, mais ça reste dans ma tête. Je me dis qu'il ne faut vraiment pas que je sorte maintenant, que ce n'est peut-être pas grand chose."

Malheureusement pour Sara, cette excroissance dont elle parle est en réalité "un éclatement viscéral". Après une visite chez les médecins du programme, ces derniers ne se montrent pas favorables pour la laisser continuer l'aventure. C'est la douche froide pour la candidate qui avait déjà dû abandonner lors de sa participation en 2012 à cause d'une double otite infectieuse. Contrainte de retourner en France, Sara y entame alors une série d'examens médicaux. "Il fallait que je me fasse hospitaliser et opérer en urgence. Donc ce n'était pas un petit mal... J'ai été hospitalisée une semaine et ça m'a valu cinq mois de convalescence. J'ai fait une éventration abdominale. J'ai donné mes tripes à ce jeu, tout est sorti. Mais tout est rentré dans l'ordre, je peux refaire des abdominaux !"