Koh-Lanta 2020 : Benoît éliminé, Teheiura de retour et abandon médical !

C'est parti pour une nouvelle soirée de Koh-Lanta 2020. Dans cet épisode, il y a eu une blessure, deux départs et un sacré retour !

Épreuve d'immunité

Pour la première fois depuis le Conseil, les deux équipes sont réunies. Lorsque les Jaunes découvrent que c'est Teheiura qui a été éliminé, ils sont sous le choc, surtout Sara qui pleure. La compétition reprend vite le dessus. La règle de l'épreuve d'immunité est simple : chaque joueur de chaque équipe est relié à une corde qui les empêche d'avancer. Malgré cela, ils doivent récupérer des bâtons enfouis dans le sable, qui sont disposés de plus en plus loin. Après un suspense haletant, c'est l'équipe jaune qui remporte l'épreuve. Ils ont le droit à un beau repas, une nuit chez l'habitant, un massage et un indice sur l'emplacement du collier d'immunité qui se trouve sur leur île !

Lors de ce défi, Claude a des mots durs envers ses coéquipiers, il ne digère pas l'élimination de son ami qui aurait pu les aider.

Claude et Jessica contre leur équipe

De retour sur le camp, Claude est colère et déclare qu'il serait prêt à éliminer Ahmad lors du prochain conseil. Les Rouges qui ont jusqu'ici tous suivi Ahmad semblent regretter leur choix, car, selon eux, à cause de lui, ils ont éliminé un élément fort de leur équipe (Teheiura). Inquiet, Ahmad sonde les filles pour savoir si elles restent fidèles à leur pacte. Delphine est un peu floue sur ses intentions et le candidat a raison de se méfier, car elle se rend compte qu'il n'est sportif et qu'un Claude est bien plus précieux à l'équipe. De leur côté, Claude et Jessica cherchent le collier d'immunité et Jessica le trouve. Elle veut que cet avantage leur permette d'aller jusqu'à la réunification et, peut-être, de s'unir aux Jaunes.

Sarah contrainte d'abandonner

Après l'épreuve d'immunité Sara ressent comment une douleur comme si elle avait une hernie. Elle souffre, mais ne veut pas trop le dire. Elle a peur de ressortir une nouvelle fois de Koh-Lanta sur abandon médical. Elle fait tout pour cacher sa douleur. Avant l'épreuve d'immunité, elle doit voir le médecin et elle apprend que l'aventure se termine pour elle. Elle fond en larmes, elle est extrêmement déçue. Teheiura est donc de retour !

Construction et épreuve d'immunité

Les candidats trouvent sur leur île des bambous et des bouts de corde. Ils doivent construire un radeau pour l'épreuve d'immunité. Chez les Rouges, Claude s'impose pour la construction du radeau, mais Pholien n'est pas du même avis et ne se laisse pas faire.

Chez les Jaunes, c'est le jeune Sam, qui s'est préparé depuis longtemps à Koh-Lanta, qui prend le lead et tout le monde l'écoute. Seule Sara trouve le radeau trop large et estime qu'ils vont perdre en vitesse.

Les règles de l'épreuve sont simples : il s'agit d'une course-poursuite. La première équipe qui rejoint le radeau de l'autre gagne. Après un long suspense et de nombreux coups de pagaie, ce sont les Rouges qui remportent ce défi. Ils sont donc immunisés.

Conseil

Teheiura fait son grand retour pour le plus grand bonheur des Jaunes. Après cette bonne nouvelle, place au dépouillement. Benoît récolte toutes les voix. "Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Je pense que je n'ai pas été assez préparé physiquement et mentalement pour cette aventure", déclare-t-il.