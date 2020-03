Koh-Lanta 2020 : Teheiura éliminé, un abandon médical et une mise au point !

Après l'abandon médical de Claudia et les éliminations de Joseph et Valérie, un nouvel aventurier a quitté Koh-Lanta 2020 à l'issue de l'épisode diffusé vendredi 13 mars 2020. Ce n'est pas tout : Claude, Sara et Jessica, les trois derniers héros se sont affrontés. Résumé de la soirée !

Jeu de confort

Marie, qui ne se sentait pas bien, est toujours en observation. Mais les Rouges restent concentrés, car ils vont disputer leur troisième jeu de confort face aux Jaunes. L'équipe gagnante remporte trois kilos de riz et une marmite pour le faire cuire. Claude, Sara et Jessica assistent à l'épreuve.

L'objectif est de recomposer, sur l'eau, un puzzle de neuf pièces. Pour corser le jeu, les candidats ont onze pièces en leur possession et devront dans un premier temps déterminer lesquelles ne leur seront pas utiles. Chaque équipe doit désigner l'aventurier qui sera, toujours au beau milieu de l'océan, en hauteur et en mesure de guider ses camarades.

Avant de se lancer, une femme de l'équipe jaune ne jouera pas. Le tirage au sort a décidé d'écarter Inès, pour la troisième fois depuis le début de Koh-Lanta.

Ahmad, malgré sa peur de l'eau, est le guide des Rouges, Naoil guidera les Jaunes. Pendant de longues minutes, les deux équipes tentent tant bien que mal de reconstituer le puzzle. Alors qu'Ahmad semble un peu dépassé et ne guide plus trop les Rouges, c'est Delphine qui a pris la main. Très rapidement, l'équipe s'organise et trouve la bonne combinaison. La victoire est donc pour les Rouges ! Même s'ils ont perdu, les Jaunes ont eu le droit de récupérer une marmite.

À peine de retour sur le camp jaune, Benoît témoigne son envie d'utiliser la marmite. L'aventurier a faim et ne s'en cache pas. Le souci ? "Quand il a faim, il râle. Et là, il a très faim, donc il râle beaucoup", témoigne Inès.

Du côté des Rouges, Ahmad envisage l'option de manger tout le riz avant la réunification pour que les Jaunes ne puissent pas en profiter à la réunification. Charlotte, plus raisonnable, propose de rationner au maximum et d'arriver à la réunification avec le maximum de riz pour la suite de l'aventure.

Les héros s'affrontent

Alors que Teheiura a intégré les Rouges et Moussa a rejoint les Jaunes, Claude, Sara et Jessica vont s'affronter. L'aventurier qui arrivera dernier de l'épreuve sera éliminé, tandis que les deux autres seront accueillis sur les camps.

Les trois héros ont trois obstacles à franchir avant de récupérer une torche et d'embraser le flambeau. À l'aide d'une catapulte et de munitions, ils vont devoir faire tomber cinq cubes disposés sur un bras de levier. Lorsque tous les cubes seront tombés, le bras de levier fera monter la torche qui allumera la vasque. Petite difficulté : ils ne disposent que de 50 munitions chacun !

L'épreuve commence sous les yeux de l'ensemble des candidats ! Claude est en tête, suivi de Jessica. Sara reste quant à elle un peu en arrière par rapport à ses camarades.

Claude est le premier à allumer sa vasque ! Tout se joue entre Jessica et Sara. Il ne reste plus qu'un cube à faire tomber pour Jessica... qui n'a plus de munitions. Elle doit attendre que Sara soit également à sec pour pouvoir en récupérer. De son côté, Sara a encore trois cubes à faire tomber. Finalement, Sara rattrape Jessica et finit même par allumer sa vasque ! Claude et Sara sont vainqueurs, Jessica rentre en France.

Les Rouges, qui ont gagné le jeu de confort, choisissent d'accueillir Claude dans leur équipe. Sara rejoint donc les Jaunes. Pour information, Claude possède une amulette qui le protégera en cas de conseil.

Épreuve d'immunité

Les deux équipes rejoignent Denis Brogniart pour disputer l'épreuve d'immunité. Mais avant, l'animateur annonce que les résultats de Marie ne lui permettent pas de poursuivre l'aventure. C'est donc le dernier éliminé qui revient. Jessica fait donc son retour chez les Rouges !

Pour l'épreuve, chaque équipe doit désigner une personne qui sera suspendue à une corde reliée par une poulie à tous les autres qui devront la maintenir en équilibre au-dessus de l'eau. Au départ, ils seront six à tirer sur la corde et, à intervalle régulier, les aventuriers quitteront le jeu.

Avant de commencer, un homme rouge et une femme jaune ne joueront pas. Le tirage au sort a tranché : Pholien et Naoil seront spectateurs. Tout se déroule bien des deux côtés en début d'épreuve. Mais les choses se corsent lorsque les aventuriers ne sont plus que deux à tenir la corde. Les deux jeunes filles qui tiennent en équilibre sont Inès et Charlotte, et elles pèsent chacune 56 kilos.

Claude se retrouve seul à maintenir Charlotte, tandis que Moussa tient la corde de son côté pour maintenir Inès. Un duel de héros qui se complique pour les Rouges. Claude a de plus en plus de mal et finit par lâcher. La victoire est donc pour les Jaunes !

De retour sur le camp, Sara profite de cette victoire pour partager son ressenti. Elle estime que certains se reposent trop et que ce sont toujours les mêmes qui s'activent. La candidate propose avec diplomatie la désignation d'un chef qui pourra donner des directives aux aventuriers. Tous semblent d'accord sur cette mise au point.

Conseil

Jessica, la dernière arrivée, craint pour sa place. Teheiura est lui aussi en danger, car Ahmad estime qu'il faut éliminer les plus forts pour avoir une chance d'aller plus loin.

Avec six voix contre lui, Teheiura est éliminé. Claude, les larmes aux yeux, se dit très déçu de voir partir l'aventurier type.