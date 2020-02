Koh-Lanta 2020 : Valérie éliminée, un blessé, Sam divise

Le premier épisode de Koh-Lanta 2020, intitulé L'île des héros, a été marqué par l'abandon médical de Claudia et l'élimination de Joseph, qui a également fait le buzz en éteignant le feu avant son départ. Ce vendredi 28 février 2020, Denis Brogniart était aux commandes du deuxième épisode du jeu d'aventure sur TF1. Résumé de la soirée.

Les héros s'affrontent

Les cinq héros de Koh-Lanta, Sara, Jessica, Claude, Moussa et Teheiura, vont enfin s'affronter. Chacun reliés à une corde, ils doivent arriver premier d'un parcours jalonné de six obstacles. Une fois la ligne d'arrivée franchie, les aventuriers confirmés ont pour mission de se libérer de la corde en résolvant un labyrinthe. À la clé, deux places pour poursuivre le jeu.

Claude et Teheiura sont en tête, suivis par Jessica puis Sara. Loin derrière, Moussa semble avoir du mal à faire passer sa corde entre les rondins. Gardant la tête froide, Teheiura parvient à aller au bout du labyrinthe et est le premier gagnant de cette épreuve ! Malgré son lourd retard, Moussa se rattrape au mieux et devance Sara, Jessica puis même Claude en arrivant deuxième, derrière le célèbre Tahitien.

Jeu de confort

Retour chez les apprentis aventuriers. Les Rouges regagnent leur camp avec Marie, qui remplace Claudia, et sans Joseph, éliminé lors du premier épisode. La nouvelle recrue découvre l'île des Nacomo et s'intègre doucement à l'équipe. Du côté des Jaunes, la faim se fait ressentir ! Les estomacs souffrent et Benoît souligne notamment l'importance de gagner le prochain jeu de confort... Une attitude qui agace Sam.

Les aventuriers s'en vont rejoindre Denis Brogniart pour le jeu de confort. À gagner : un kit de pêche. Les candidats doivent tenir par équipe en équilibre sur une poutre de 10 mètres de long au milieu de l'océan et rejoindre le plus rapidement possible une plateforme située au bout de cette même poutre. Pour respecter l'équité, une femme des Jaunes ne participera pas : il s'agit d'Inès.

Tandis que les Rouges progressent, les Jaunes ont plus de mal. Au fil du jeu, les Jaunes prennent même l'avantage sur l'équipe adverse. Enfin, dernier rebondissement : les Rouges enchaînent et finissent vainqueurs de l'épreuve !

Les Rouges remportent le kit de pêche et apprennent avoir un autre avantage, celui de choisir qui de Teheiura ou Moussa intégrera leur équipe. Teheiura rejoint les Rouges, Moussa les Jaunes. Les deux héros sont protégés lors du prochain conseil : ils ne pourront pas être éliminés.

De retour sur les camps, Teheiura apprend aux Rouges à trouver de quoi se nourrir. Le Tahitien arrive même à pêcher du poisson ! Chez les Jaunes, Moussa trouve du manioc et permet à ses camarades de manger un repas chaud. Mais le lendemain, Benoît craque. Il a la tête qui tourne, les jambes qui faiblissent... L'aventurier a trop faim. Benoît est emmené voir l'équipe médicale, où on lui a expliqué qu'il était en hypoglycémie. Après quelques heures, il fait son retour de l'infirmerie et est prêt à disputer l'épreuve d'immunité.

Épreuve d'immunité

Afin d'éviter d'aller au conseil, les aventuriers doivent gagner. Six candidats de chaque équipe ont pour mission de porter une charge de 100 kilos en effaçant les obstacles et déroulant une bobine. Au même moment, un candidat de chaque équipe devra monter le plus vite possible sur une tour prendre un bâton et redescendre tout aussi rapidement pour bloquer la bobine de l'équipe adverse.

Avant de commencer, une femme de l'équipe Jaune ne participera pas à l'épreuve et c'est encore Inès qui est privée de jeu.

Chez les Rouges, c'est Teheiura qui sera sur la tour, les Jaunes ont choisi Naoil. Le Tahitien va très vite mais est suivi de près par la sportive. Les Rouges progressent plus rapidement que leurs camarades Jaunes. À ce stade tout est encore possible. Finalement les Rouges ont remporté le jeu !

Sur le camp jaune, la tension monte. Les aventuriers, tristes de leur défaite, tentent de réécrire l'histoire. Sam agace de plus en plus ses coéquipiers et pourrait bien risquer sa place... Heureusement, Moussa coache le benjamin et lui donne des conseils pour la suite de l'aventure.

Au petit matin, Marie ne se sent pas bien. Elle explique face caméra prendre sur elle depuis deux jours, vomir tout ce qu'elle mange et boit... L'équipe médicale emmène Marie reprendre des forces. Celle-ci espère revenir le lendemain en pleine forme !

Conseil

Face à Denis Brogniart, Inès et Sam règlent leurs comptes dans le calme. Le jeune aventurier de 20 ans, sur les conseils de Moussa, présente ses excuses à ses camarades qui ont pu être heurtés par son comportement. Reste à savoir si ces explications suffiront à sauver la peau de Sam !

Benoît joue son collier d'immunité gagné le premier jour et qui ne pouvait être utilisé que lors du premier Conseil.

Denis Brogniart procède au dépouillement. Les jeux sont serrés entre Valérie et Sam mais c'est finalement la doyenne de l'équipe qui est éliminée.